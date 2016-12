ManCity- Star Gündogan mit schwerer Knieverletzung

Manchester City muss wohl längere Zeit auf Ilkay Gündogan verzichten. Der deutsche Teamspieler schied am Mittwoch beim 2:0- Sieg in der Premier League gegen Sebastian Prödls Watford kurz vor der Pause unter Tränen mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung aus. "Es schaut so aus, als würde er sehr lange ausfallen", sagte City- Coach Josep Guardiola. "Er und wir alle sind sehr traurig."