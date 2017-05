Manchester United triumphiert in der Europa League

Manchester machte mit diesem Erfolg übrigens den Europacup- Hattrick perfekt: Die "Reds" haben nun jeweils Champions League, Cup der Cupsieger und UEFA- Cup/Europa League zumindest einmal gewonnen. Trainer- Star Jose Mourinho behielt gleichzeitig seine reine Weste in europäischen Finalspielen: Der Portugiese war in vier Europacup- Endspielen, in die er ein Team geführt hat, immer siegreich. Den UEFA- Cup hatte Mourinho bereits 2002/03 gewonnen. Damals war er 30 Jahre jung und betreute den portugiesischen Spitzenklub FC Porto, mit dem er ein Jahr später auch die Champions League holte.

Foto: Associated Press

Das Match stand auch im Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Terroranschlags in Manchester am Montagabend. Unmittelbar vor dem Anpfiff in der Friends Arena gab es eine Schweigeminute zu Ehren der mindestens 22 Menschen, die am Eingang der Manchester Arena von einem Selbstmordattentäter in den Tod gerissen worden waren. Die Manchester- Profis spielten mit Trauerflor.

Manchester legte vor rund 51.000 Zuschauern lebhaft los. Pogba schoss schon in der ersten Minute knapp daneben, nach neun Minuten verpasste Marouane Fellaini in der Mitte eine scharfe Hereingabe um Haaresbreite. Bertrand Traore sorgte auf der Gegenseite nach Dribbling von Amin Younes für den ersten Abschluss, Sergio Romero stand jedoch goldrichtig. Weil in der 18. Minute Davinson Sanchez einen Linksschuss von Pogba von außerhalb des Sechzehners mit dem Schienbein in die Mitte des Tores abfälschte, lag der leichte Favorit bald voran.

Die Führung im Rücken verschaffte United Sicherheit und noch mehr Selbstvertrauen. Defensiv machte die Mannschaft aus England einen bemerkenswerten Job und unterband die zarten Versuche der Niederländer, über Konter zum Erfolg zu kommen. Traore probierte es wiederholt zwar mit brachialer Gewalt, war bei Chris Smalling und Ex- Ajax- Verteidiger Daley Blind jedoch gut aufgehoben. Der Treffer von Mkhitaryan, der nach einem Kopfball- Aufsitzer von Smalling mit dem Fuß blindlings aufs Tor schoss, verpasste den Hoffnungen der Niederländer dann einen weiteren Dämpfer.

Foto: AFP

Der Liga- Zweite in der Eredivisie schaffte es auch in der Schlussphase nicht, den von Mourinho perfekt eingestellten Abwehrriegel zu knacken. In 90 Minuten schoss Amsterdam nur dreimal aufs Tor. Am Ende durfte auch der eingewechselte Manchester- Kapitän und -Rekordtorschütze Wayne Rooney daran mitwirken, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Damit bleibt der CL- Gewinn vom 25. Mai 1995 in Wien gegen Milan der bisher letzte Europacup- Erfolg für die Weiß- Roten, die die jüngste Mannschaft stellten, die jemals ein EC- Finale bestritten hat: Nicht einmal 23 Jahre betrug der Altersdurchschnitt am Mittwoch.

Das Ergebnis:

Ajax Amsterdam - Manchester United 0:2 (0:1)

Friends Arena, 50.600 Zuschauer, SR Skomina/SLO

Tore: 0:1 (18.) Pogba, 0:2 (48.) Mkhitaryan

Gelbe Karten: Veltman, Younes, Riedewald bzw. Mkhitaryan, Fellaini, Mata

Amsterdam: Onana - Veltman, Sanchez, De Ligt, Riedewald (82. De Jong) - Klaassen, Schöne (70. Van de Beek), Ziyech - Traore, Dolberg (62. Neres), Younes

Manchester: Romero - Valencia, Smalling, Blind, Darmian - Fellaini, Herrara, Pogba - Mkhitaryan (74. Lingard), Rashford (84. Martial), Mata (90. Rooney)