Manchester- Terror: Chelsea sagt Siegesparade ab

In Gedenken an die Opfer des Attentats wollen die Spieler am Samstag beim Finale des FA Cups gegen Arsenal London schwarze Armbinden tragen. Außerdem kündigte der Verein eine Spende für die Opfer des Anschlags an.

Foto: Joel Goodman/LNP

Am Montagabend war am Ende des Konzerts von Teenie- Star Ariana Grande in Manchester ein Sprengsatz detoniert. Der Attentäter hatte so 22 Menschen mit sich in den Tod gerissen, darunter mehrere Kinder und Jugendliche. Es war die schwerste Terrorattacke in Großbritannien seit fast zwölf Jahren. Als Konsequenz aus der Attacke hat Großbritannien die Terrorwarnstufe auf das höchste Niveau angehoben und die Sicherheitsvorkehrungen massiv verschärft.

Trauerminute vor GP von Monaco

Auch die Formel 1 reagiert auf den Massenmord von Manchester. Vor dem Grand Prix von Monaco am Sonntag wird es dort eine Schweigeminute geben. Alle zehn Teams, die meisten davon mit Standorten in Großbritannien, werden zudem den #Manchester- Hashtag auf den Autos tragen.

Beim nahen Film- Festival in Cannes an der französischen Riviera hat man bereits mit einer Schweigeminute reagiert. Ein Auftritt des dreifachen Formel- 1-Weltmeisters Lewis Hamilton zur Präsentation der Disney- Produktion "Cars" war abgesagt worden.