Manchester City vergeigt 2:0- Führung gegen Spurs

Während der zuletzt viel gescholtene City- Goalie Claudio Bravo schuldlos war, patzte Tottenhams Tormann Hugo Lloris bei beiden Gegentoren. Manchesters 19- jähriger Neuzugang Gabriel Jesus versenkte den Ball kurz nach seiner Einwechslung zwar noch im Tor, doch der Treffer zählte wegen einer Abseitsposition nicht (84.). ÖFB- Teamverteidiger Kevin Wimmer wurde bei seinem vierten Liga- Saisoneinsatz in der Halbzeit ausgewechselt.

ManCity blieb nach dem Remis mit 43 Zählern auf Platz fünf der Tabelle. Das Team von Pep Guardiola hat neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea, der mit einem Sieg gegen Hull City am Sonntag auf zwölf Punkte erhöhen kann. Tottenham bleibt mit 46 Zählern zunächst Tabellenzweiter. Allerdings kann Arsenal mit einem Sieg gegen Burnley am Sonntag die Spurs überholen.

Liverpool blamiert sich gegen Tabellenletzten

Liverpool hat am Samstag im Kampf um die englische Meisterschaft einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Die "Reds" verloren gegen das bisherige Tabellenschlusslicht Swansea 2:3 und bezogen damit die erste Heimniederlage in der Premier League seit über einem Jahr. Zuletzt hatten sie an der Anfield Road am 17. Jänner 2016 gegen den Erzrivalen Manchester United verloren.

Der 31- jährige Spanier Fernando Llorente mit einem Doppelpack (48., 52.) und der 27- jährige Isländer Gylfi Sigurdsson (74.) besiegelten Swanseas ersten Sieg in Anfield überhaupt, nachdem Roberto Firmino (55., 69.) im Alleingang den Ausgleich besorgt hatte.

Im Liverpool- Kader befand sich auch Joel Matip nach der Freigabe durch den Weltverband FIFA. Der 25- jährige Kameruner wollte für sein Heimatland nicht am laufenden Afrika- Cup teilnehmen. Laut FIFA- Regularien kann einem Spieler untersagt werden, für seinen Verein aufzulaufen, wenn er sich weigert, für sein Nationalteam zu spielen. Da Matip aber schon seit 2015 nicht mehr für Kamerun gespielt hat und auch nicht im finalen Aufgebot für den Afrika- Cup aufgeschienen war, hatte die FIFA die Beschwerde Kameruns abgelehnt.

Rooney rettet Manchester United

Wayne Rooney, neuer Rekordtorschütze Manchester Uniteds, hat seinem Verein in der 94. Minute einen Punkt gerettet. In Stoke- on- Trent erzielte der eingewechselte Stürmer aus einem Freistoß seinen 250. Treffer im United- Trikot, der den 1:1- Ausgleich bedeutete. Dabei hatten die Gastgeber nach einem Assist von ÖFB- Teamspieler Marko Arnautovic die längste Zeit wie die Sieger ausgesehen.

Stokes Treffer ging zwar auf die Kappe von United- Verteidiger Juan Mata, wurde aber durch eine Vorlage des Wieners eingeleitet. Der hatte in der 19. Minute auf der Seite auf den mitgelaufenen Erik Pieters abgelegt, dessen Stanglpass wiederum von Mata via Fuß von Goalie David de Gea ins Tor sprang. Rooney überholte in der ewigen Torschützenliste der Red Devils Sir Bobby Charlton und ist nun alleiniger Führender.

Manchester United ist in der Liga nun seit 13 Spielen ungeschlagen. United bleibt mit 41 Zählern auf Platz sechs, Stoke ist mit 28 Punkten Neunter. Vier Punkte dahinter liegt Watford auf Rang 14, die Truppe von Sebastian Prödl, der durchspielte, holte bei Bournemouth ein 2:2.

Ergebnisse der 22. Runde

Samstag

Liverpool - Swansea City 2:3

Bournemouth - Watford 2:2

Crystal Palace - Everton 0:1

Middlesbrough - West Ham 1:3

Stoke City - Manchester United 1:1

West Bromwich - Sunderland 2:0

Manchester City - Tottenham Hotspur 2:2

Sonntag

Southampton - Leicester City

Arsenal - Burnley

Chelsea - Hull City