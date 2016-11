Manchester City holt historischen Sieg gegen Barca

In Manchester hatte eigentlich alles perfekt für Barcelona begonnen. Einmal mehr war es Lionel Messi, der das erste Highlight setzte. Der Superstar schloss einen Konter sicher ab (21.), hält nun bei gesamt 90 Treffern in der CL und hat in der laufenden Ausgabe in drei Partien schon sieben Tore bejubelt. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient, aber auch glücklich, weil den Heimischen in der 11. Minute ein klarer Elfmeter vorenthalten worden war. Doch die "Citizens" belohnten sich auch so noch vor der Pause. Ilkay Gündogan nutzte einen Fehler von Sergi Roberto und einen Idealpass von Raheem Sterling zum Ausgleich (39.). Kurz nach der Pause brachte Kevin De Bruyne die Engländer mit einem Freistoß sogar in Führung (51.), Gündogan machte mit seinem zweiten Treffer (74.) die Überraschung perfekt.

Stadion vor Champions- League- Spiel evakuiert

Rund drei Stunden vor dem Anpfiff der Partie war das Etihad Stadion übrigens kurzzeitig evakuiert worden. Wie britische Medien übereinstimmend berichteten, mussten Mitarbeiter und eine kleine Gruppe von Fans, die schon anwesend war, das Stadion verlassen. Offenbar war der Feueralarm losgegangen. Es sei aber schnell klar gewesen, dass es sich dabei um einen Fehlalarm handelte. Mitarbeiter und Zuschauer konnten das Stadion nach etwa zehn Minuten wieder betreten. Was die Tabelle in der Gruppe anbelangt, führt Barca (9 Punkte) weiter vor ManCity (7), Borussia Mönchengladbach (4) verlor durch ein 1:1 zu Hause gegen Celtic Glasgow an Boden. Kapitän Lars Stindl hatte die Deutschen mit einer Direktabnahme nach Hazard- Flanke in Führung gebracht (32.), Moussa Dembele schaffte per Elfmeter (76.) den Ausgleich.

Lewandowski schießt die Bayern im Alleingang weiter

Die Bayern stehen dank Robert Lewandowski in der nächsten Runde. Der Torjäger schoss den deutschen Meister mit einem Doppelpack zu einem 2:1 bei PSV Eindhoven. Lewandowski traf zunächst per Elfmeter zum 1:1 (34.) und verwertete in der 74. Minute einen Stanglpass von David Alaba zum Siegtreffer. Dass es kein nervenschonenderer Abend für die Bayern wurde, lag auch an Lewandowski, der dreimal (4., 30., 85.) nur Latte oder Stange traf. PSV war durch Santiago Arias (14.) in Führung gegangen, der Torschütze stand allerdings im Abseits. Die Bayern werden aus der Gruppe D von Atletico Madrid ins Achtelfinale begleitet. Der Finalist der Vorsaison besiegte dank eines Doppelpacks von Antoine Griezmann (28., 93.) den russischen Klub Rostow mit 2:1 und führt mit der Bilanz von vier Siegen in vier Spielen die Tabelle an.

Alles klar in Gruppe A: Arsenal und PSG sind fix weiter

In Gruppe A stehen mit Arsenal und Paris SG die beiden Aufsteiger fest. Die Franzosen kamen beim FC Basel, bei dem ÖFB- Teamstürmer Marc Janko ab der 59. Minute zum Einsatz kam, zu einem 2:1- Sieg. Blaise Matuidi per Ferse (43.) und Thomas Meunier (90.) schossen PSG in die nächste Runde. Für Basel traf Luca Zuffi (76.). Arsenal, das vor zwei Wochen gegen Ludogorez Rasgrad einen 6:0- Kantersieg gefeiert hatte, nahm die Sache in Sofia zunächst offenbar auf die leichte Schulter, schaffte aber dank eines Treffers von Mesut Özil in der 88. Minute noch einen 3:2- Sieg. Jonathan Cafu (12.) und Claudiu Keseru (15.) nach Cafu- Hereingabe sorgten für eine schnelle 2:0- Führung für die Bulgaren, Granit Xhaka (20.) und Olivier Giroud (42.) besorgten noch vor der Pause den Gleichstand.

Dreikampf um Aufstieg zwischen Napoli, Besiktas und Benfica

In Gruppe B läuft es auf einen Dreikampf zwischen SSC Napoli (7), Benfica Lissabon (7) und Besiktas Istanbul (6) um die zwei Aufstiegstickets hinaus. Napoli verpasste mit einem 1:1 in Istanbul den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. Ricardo Quaresma hatte den türkischen Meister mit einem Handelfmeter in Führung (78.) gebracht, Marek Hamsik glich für das über weite Strecken dominierende Team aus Neapel zum verdienten 1:1 aus (82.). Benfica nutzte die Punkteteilung und schloss mit einem 1:0 gegen Dynamo Kiew zu Napoli auf. Salvio war mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Matchwinner, auf der anderen Seite scheiterte Junior Moraes mit einem Elfmeter an Benfica- Torhüter Ederson (69.).

Alle Dienstag- Ergebnisse:

Gruppe A:

FC Basel - Paris St. Germain 1:2 (0:1)

Tore: Zuffi (76.) bzw. Matuidi (43.), Meunier (90.)

Gelb- Rote Karte: Serey (84./Basel)

Ludogorez Rasgrad - Arsenal 2:3 (2:2)

Tore: Cafu (12.), Keseru (15.) bzw. Xhaka (20.), Giroud (42.), Özil (88.)

Gruppe B:

Besiktas Istanbul - SSC Napoli 1:1 (0:0)

Tore: Quaresma (79./Elfmeter) bzw. Hamsik (82.)

Benfica Lissabon - Dynamo Kiew 1:0 (1:0)

Tor: Salvio (45+2/Elfmeter)

Gruppe C:

Borussia Mönchengladbach - Celtic Glasgow 1:1 (1:0)

Tore: Stindl (32.) bzw. Dembele (76./Foulelfmeter)

Rote Karte: Korb (75./Gladbach)

Manchester City - FC Barcelona 3:1 (1:1)

Tore: Gündogan (39.,74.), De Bruyne (51.) bzw. Messi (21.)

Gruppe D:

Atletico Madrid - FK Rostow 2:1 (1:1)

Tore: Griezman (29., 93.) bzw. Azmoun (30.)

PSV Eindhoven - Bayern München 1:2 (1:1)

Tore: Arias (14.) bzw. Lewandowski (34./Handelfmeter, 74.)