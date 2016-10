Maciej Kot gewinnt Sommer- GP in Hinzenbach

Maciej Kot hat am Samstag den Sommer- Grand- Prix der Skispringer in Hinzenbach gewonnen. Der Pole segelte auf 92 und 93 Meter und gewann mit fast zehn Punkten Vorsprung auf seinen Landsmann Dawid Kubacki und Gesamt- Weltcupsieger Peter Prevc (SLO). Bester Österreicher war Stefan Kraft als Fünfter. Auch Michael Hayböck (7.) und Philipp Aschenwald (10.) kamen in die Top Ten.