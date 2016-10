Lustlos- Auftritt: Kyrgios muss zum Psychologen

Wegen seiner jüngsten Entgleisungen in Shanghai hat die ATP den bereits vorbelasteten Tennisprofi Nick Kyrgios für acht Turnierwochen bis zum 15. Jänner 2017 gesperrt, zudem muss er 25.000 Dollar zahlen. Die Sperre wird auf drei Wochen reduziert, wenn sich der Australier in sportpsychologische Behandlung begibt, teilte die Spielervereinigung am Montag mit.