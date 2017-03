Lustenau ließ im Aufstiegsrennen erneut Federn

Die Aufstiegshoffnungen von Austria Lustenau in der Ersten Liga schwinden zusehends. Die Vorarlberger kamen am Freitag in der 22. Runde beim Debüt von Interimscoach Daniel Ernemann zu Hause gegen den Kapfenberger SV nicht über ein 0:0 hinaus. Tabellenführer LASK könnte den Vorsprung mit einem Sieg im Abendspiel gegen Wacker Innsbruck (20.30 Uhr) damit auf neun Punkte vergrößern.