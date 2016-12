Löw warnt FIFA und UEFA vor Größenwahn

Generell sieht der 56- Jährige die Aufblähung mit immer mehr Spielen und Wettbewerben im internationalen Fußball kritisch, wie er in einem Interview mit der deutschen Presse- Agentur betonte. "FIFA und UEFA sind in der Verantwortung, sie brauchen Augenmaß und müssen das richtige Verhältnis finden zwischen kommerziellen Interessen und der sportlichen Sicht", forderte Löw.

Man dürfe das Rad nicht überdrehen. "Wenn man ein gutes Produkt hat, wie den Fußball, sollte man auch mal über Verknappung nachdenken, um die Qualität hoch zu halten", sagte Löw. Am 10. Jänner soll das FIFA- Council über eine Aufstockung der Teilnehmerzahl vom Turnier 2026 an entscheiden. "Die Pläne sind noch nicht ausgereift. Ich halte es für absolut ausgewogen, wenn 32 Mannschaften an der WM teilnehmen", meinte der ehemalige Trainer des FC Tirol und von Austria Wien.