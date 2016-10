Löw holt Klose in den Betreuerstab des DFB- Teams

Rekordtorschütze Miroslav Klose kehrt zur deutschen Nationalmannschaft zurück und soll im Trainerstab von Joachim Löw Erfahrungen sammeln. Das berichtet die "Bild"- Zeitung. Demnach soll der Stürmer schon bei den anstehenden Länderspielen in San Marino am 11. November und vier Tage später in Italien zum DFB- Tross gehören.