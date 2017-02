LIVETICKER! Bayer Leverkusen & ManCity im Einsatz

Bayer Leverkusen kämpft in der Champions League gegen einen Achtelfinal- Fluch. Seit der Einführung dieser Bewerbsphase in der "Königsklasse" zog der deutsche Bundesligist dort viermal den Kürzeren. Darunter auch 2015 gegen Atletico Madrid. Der Vorjahresfinalist ist heute ab 20.45 Uhr im Hinspiel neuerlich in Leverkusen zu Gast. Manchester City empfängt zeitgleich AS Monaco. Beide Spiele gibt’s hier bei uns im LIVETICKER!