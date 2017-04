LIVETICKER: Barcelona hofft gegen Juve auf Wunder!

Am 8. März hatte Barcelona vor fast 100.000 Zuschauern im Camp Nou eine 0:4- Blamage aus dem Hinspiel ausgebügelt, diesmal wird die Aufgabe trotz eines Tores weniger, das man aufholen muss, wohl noch schwieriger. Denn der italienische Rekordmeister kann sich anders als die Franzosen vor mehr als einem Monat auf ein Abwehr- Bollwerk verlassen, das dieser Bezeichnung gerecht wird. Auch sonst agiert die "Alte Dame" derzeit in Bestform.

Angeführt wird die Turiner Hintermannschaft freilich von Torhüter- Legende Gianluigi Buffon. Der 39- Jährige hat in seinen 147 Europacup- Spielen erst einmal ein Resultat mitverantworten müssen, das Barcelona noch den Aufstieg bringen würde. Gegen Manchester United setzte es in der Champions- League- Zwischenrunde im Februar 2003 eine 0:3- Heimschlappe.

Barcelona hat Stabilität in der Defensive zuletzt vermissen lassen. In den vergangenen drei Pflichtspielen hat der Champions- League- Sieger der Saison 2014/15 immer zumindest zwei Tore kassiert: 0:2 gegen Malaga, 0:3 in Turin, 3:2 gegen Real Sociedad. Gelingt Juventus auswärts zumindest ein Treffer, müsste Barcelona mit vier Toren Unterschied gewinnen. Viermal hat Buffon in der Champions League über 90 Minuten erst einmal hinter sich greifen müssen, 2009/10 beim 1:4 in der Gruppenphase gegen Bayern München.