LIVETICKER: Altach, Salzburg & Austria im Play- off

Großkampftag im Fußball- Europacup: Der SCR Altach, Red Bull Salzburg und die Wiener Austria bestreiten heute Abend ihre Hinspiele im Play- off zur Europa League! Während die Salzburger bei Viitorul Constanta in Rumänien und die "Veilchen" beim NK Osijek auswärts antreten müssen, dürfen zumindest die Altacher in einem Heimspiel - wenn auch in Innsbruck - auflaufen. Via sportkrone.at- Ticker sind Sie bei allen drei Partien LIVE dabei!