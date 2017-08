Liverpool schießt Arsenal mit 4:0 ab!

Klopp gab im Tor diesmal Loris Karius dem Vorzug, der Deutsche wurde allerdings kaum beschäftigt. Philippe Coutinho fehlte Liverpool weiterhin verletzungsbedingt. Bei Arsenal saß Shkodran Mustafi nur auf der Bank. Der deutsche Innenverteidiger soll unbestätigten Gerüchten zufolge nach Italien wechseln.

Die erste Saisonniederlage setzte es für Everton, den zweiten Club aus Liverpool. Chelsea gewann zu Hause an der Stamford Bridge mit 2:0, die Tore erzielten die beiden Spanier Cesc Fabregas (27.) und Alvaro Morata (40.). Everton hatten sich unter der Woche für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert.

Tottenham verpasste auch im zweiten Spiel in Folge drei Punkte. Gegen Burnley kassierte der Vizemeister in der 92. Minute durch Chris Wood noch den 1:1- Ausgleich, nachdem Dele Alli sein Team in der 49. Minute in Führung geschossen hatte.