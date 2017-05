Liverpool daheim nur 0:0 gegen Southampton

Liverpool hat am Sonntag im Kampf um eine Teilnahme an der Fußball- Champions- League einen Rückschlag erlitten. Die "Reds" kamen vor eigenem Publikum gegen Southampton nicht über ein 0:0 hinaus, auch weil James Milner in der 66. Minute einen Elfmeter vergab, und liegen damit als Dritter nur einen Zähler vor dem Vierten Manchester City.