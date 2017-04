LIVE: Werden Caps heute Meister? Sie führen 3:2

Wiens Unbesiegbare wollen ihre Saison mit einem Rekord krönen. Schaffen die Vienna Capitals heute in Klagenfurt den entscheidenden vierten Sieg in der Finalserie der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL), wäre der Meistertitel ohne eine einzige Play- off- Niederlage eingefahren. Der KAC will das vorzeitige Saisonende freilich "mit aller Macht" verhindern. Derzeit läuft das zweite Drittel, es steht 3:2 für die Capitals - hier unten der Live- Ticker.