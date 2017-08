LIVE: Wer gewinnt den Großen Preis von Belgien?

Es ist wieder so weit, die Formel 1 hat ihre Sommerpause beendet und gleich zum Auftakt in einen spannenden WM- Herbst geht es zum Großen Preis von Belgien in Spa- Francorchamps. Die Augen der Fans sind vor allem auf das Duell zwischen Lewis Hamilton (Mercedes) und Sebastian Vettel (Ferrari) gerichtet, die beiden Favoriten im Ringen um den Fahrer- WM- Titel. Hamilton geht an seinem 200. GP- Wochenende überhaupt von der Poleposition ins Rennen, unmittelbar gefolgt von Vettel und Valtteri Bottas im zweiten Mercedes- Silberpfeil. Wie es ausgeht? Via sportkrone.at- TICKER sind Sie LIVE dabei und verpassen nichts!