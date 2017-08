LIVE: Wacker Innsbruck will in Wattens nachlegen

Beim 3:2- Sieg unter der Woche gegen Austria Lustenau bewies Wacker Innsbruck eine tolle Moral. Diesen Auftrieb will das Team von Karl Daxbacher auch im Derby bei der WSG Wattens ausnutzen. Die heimische WSG will den Tiroler Rivalen in der Tabelle auf vier Punkte distanzieren. Das Match können Sie unten im krone.at- Liveticker verfolgen.