LIVE: Thiem trifft im Halle- Achtelfinale auf Haase

Aufgepasst, es ist wieder "Thiem- Time"! Österreichs absolute Nummer 1 im Tennis, der Niederösterreicher Dominic Thiem, begeht heute sein Achtelfinale beim ATP- 500- Turnier in Halle. Nach einem 7:5, 6:3 gegen den deutschen Qualifikanten Maximilian Marterer in Runde 1 geht es für Thiem nun gegen Robin Haase, die Nummer 42 der Welt. Der Niederländer hatte zum Auftakt den Spanier David Ferrer mit 3:6, 7:5 und 6:3 besiegt. Hier bei uns sind Sie natürlich LIVE via Ticker dabei!