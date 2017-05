LIVE: Thiem ringt mit Cuevas um Rom- Achtelfinale!

Herzlich willkommen beim Liveticker! Hier erfahren Sie alles zum ersten Auftritt von Dominic Thiem beim ATP- 1000er in Rom!

Dominic Thiem - Pablo Cuevas - 4:5

19:07 Uhr: BREAKBALL für Thiem!

BREAKBALL für Thiem! 19:06 Uhr: 30:30!

30:30! 19:05 Uhr: 30:15 Cuevas...

30:15 Cuevas... 19:05 Uhr: 15:0 für Thiem, jetzt muss das Break her!

15:0 für Thiem, jetzt muss das Break her! 19:03 Uhr: Das Match ist mittlerweile richtig gut, auch wenn es für Thiem in diesem Satz schlecht aussieht...

Das Match ist mittlerweile richtig gut, auch wenn es für Thiem in diesem Satz schlecht aussieht... 19:02 Uhr: Cuevas hatte richtig Glück mit zwei Linienbällen - und macht das Break. Ein bitterer Zeitpunkt - der Satz kann gleich weg sein!

Cuevas hatte richtig Glück mit zwei Linienbällen und macht das Break. Ein bitterer Zeitpunkt der Satz kann gleich weg sein! 19:01 Uhr: Zwei Breakbälle gegen Thiem!

Zwei Breakbälle gegen Thiem! 19:00 Uhr: Mit einem Ass stellt Dominic auf 15:15.

Mit einem Ass stellt Dominic auf 15:15. 18:58 Uhr: Game für Cuevas - da wäre aber mehr drinnen gewesen.

Game für Cuevas da wäre aber mehr drinnen gewesen. 18:57 Uhr: Cuevas ist 40:30 vorne, jetzt wird die Partie immer besser.

Cuevas ist 40:30 vorne, jetzt wird die Partie immer besser. 18:54 Uhr: Ein superstarkes Game von Thiem. Das erste Service ist noch nicht so die perfekte Waffe - aber die Vorhand schlägt jetzt schon so richtig ein!

Ein superstarkes Game von Thiem. Das erste Service ist noch nicht so die perfekte Waffe aber die Vorhand schlägt jetzt schon so richtig ein! 18:49 Uhr: Cuevas spielt alles auf die Rückhand von Thiem und macht das Game.

Cuevas spielt alles auf die Rückhand von Thiem und macht das Game. 18:47 Uhr: Herrlicher Stop von Thiem - 15:15.

Herrlicher Stop von Thiem 15:15. 18:44 Uhr: 3:2 für Dominic Thiem! Der Österreicher ist jetzt endlich voll da - und für Cuevas wird es gleich viel schwerer.

3:2 für Dominic Thiem! Der Österreicher ist jetzt endlich voll da und für Cuevas wird es gleich viel schwerer. 18:43 Uhr: Jetzt macht Dominic Tempo: 40:0!

Jetzt macht Dominic Tempo: 40:0! 18:42 Uhr: BREEEEAK! Geschafft! Thiem stellt auf 2:2, wieder alles in der Reihe.

BREEEEAK! Geschafft! Thiem stellt auf 2:2, wieder alles in der Reihe. 18:42 Uhr: ZWEI BREAKCHANCEN für Thiem!

ZWEI BREAKCHANCEN für Thiem! 18:41 Uhr: 0:30 aus der Sicht von Cuevas. Ein Superpunkt von Thiem!

0:30 aus der Sicht von Cuevas. Ein Superpunkt von Thiem! 18:38 Uhr: Für Panik ist es zu früh, aber Thiem muss schön langsam ankommen, in Barcelona hatte er seinen Aufschlag gegen Cuevas nie abgeben müssen.

Für Panik ist es zu früh, aber Thiem muss schön langsam ankommen, in Barcelona hatte er seinen Aufschlag gegen Cuevas nie abgeben müssen. 18:37 Uhr: BREAK gegen Thiem! Zu null gibt unsere Nummer 7 der Welt das Service ab, Cuevas hat jetzt aber auch richtig gut die Bälle getroffen!

BREAK gegen Thiem! Zu null gibt unsere Nummer 7 der Welt das Service ab, Cuevas hat jetzt aber auch richtig gut die Bälle getroffen! 18:36 Uhr: Drei Breakbälle gegen Dominic, der noch nicht richtig im Spiel ist, ungeduldig wirkt und nicht der Boss auf dem Platz ist.

Drei Breakbälle gegen Dominic, der noch nicht richtig im Spiel ist, ungeduldig wirkt und nicht der Boss auf dem Platz ist. 18:34 Uhr: Beide Spieler haben noch nicht die Länge in ihren Schlägen, die sie sich vorstellen - Thiem ist jetzt 0:30 zurück.

Beide Spieler haben noch nicht die Länge in ihren Schlägen, die sie sich vorstellen Thiem ist jetzt 0:30 zurück. 18:33 Uhr: Das Game geht an Cuevas, leider.

Das Game geht an Cuevas, leider. 18:32 Uhr: Spielball Cuevas!

Spielball Cuevas! 18:32 Uhr: Einstand - und jetzt nächster Breakball!

Einstand und jetzt nächster Breakball! 18:31 Uhr: Cuevas nagelt ins Out - Breakball für Thiem!

Cuevas nagelt ins Out Breakball für Thiem! 18:30 Uhr: Einstand!

Einstand! 18:28 Uhr: 30:30, ein Hubschrauber kreist seit Minuten über der Anlage - die Spieler sind sichtlich genervt.

30:30, ein Hubschrauber kreist seit Minuten über der Anlage die Spieler sind sichtlich genervt. 18:27 Uhr: Jetzt ist also Cuevas mit Service dran, abwarten, wie er sich schlägt. Die Bälle springen ganz anders als in der Höhenlage von Madrid, aber Cuevas hatte gegen Mannarino ja einen Erstrundenauftritt hier, hat also einen kleinen Bonus.

Jetzt ist also Cuevas mit Service dran, abwarten, wie er sich schlägt. Die Bälle springen ganz anders als in der Höhenlage von Madrid, aber Cuevas hatte gegen Mannarino ja einen Erstrundenauftritt hier, hat also einen kleinen Bonus. 18:26 Uhr: GAME THIEM! Endlich! Ein schweres erstes Aufschlagspiel für den Österreicher ist im Sack.

GAME THIEM! Endlich! Ein schweres erstes Aufschlagspiel für den Österreicher ist im Sack. 18:24 Uhr: Es geht mächtig zur Sache! Cuevas wehrt einen Spielball für Thiem mit einer Monster- Vorhand ab!

Es geht mächtig zur Sache! Cuevas wehrt einen Spielball für Thiem mit einer Vorhand ab! 18:23 Uhr: BREAKBALL abgewehrt. Thiem gleich ordentlich in Bedrängnis!

BREAKBALL abgewehrt. Thiem gleich ordentlich in Bedrängnis! 18:22 Uhr: Einstand!

Einstand! 18:21 Uhr: Nach 15:30 jetzt 40:30 für den Österreicher!

Foto: hollauf

18:18 Uhr: 15:0 für Thiem! Cuevas Rückhand fliegt ins Aus!

15:0 für Thiem! Cuevas Rückhand fliegt ins Aus! 18:16 Uhr: Es ist sonnig und lau in Rom - perfektes Tenniswetter, gleich geht es los, Thiem serviert sich schon warm - der Referee hat "Time" gerufen!

Es ist sonnig und lau in Rom perfektes Tenniswetter, gleich geht es los, Thiem serviert sich schon warm der Referee hat "Time" gerufen! 18:11 Uhr: Die Spieler schlagen sich fleißig ein - und haben zu Beginn ein Schmunzelen nicht verbergen können. Immerhin haben sie ja gerade erst gegeneinander gespielt.

Die Spieler schlagen sich fleißig ein und haben zu Beginn ein Schmunzelen nicht verbergen können. Immerhin haben sie ja gerade erst gegeneinander gespielt. 18:07 Uhr: So, die Spannung steigt langsam - die beiden Tennis- Gladiatoren betreten die Arena in Rom. Der Beginn der Partie ist absehbar!

So, die Spannung steigt langsam die beiden Gladiatoren betreten die Arena in Rom. Der Beginn der Partie ist absehbar! 18:03 Uhr: Die beiden Kontrahenten sind sich bisher zweimal gegenübergestanden: Im Jahr 2015 gewann Cuevas in der 2. Runde der French Open in Paris in vier Sätzen 7:6, 7:5, 6:7, 7:5 - und gerade erst vor einer Woche entschied Thiem das zweite Duell mit dem "Uru" im Halbfinale von Madrid mit 6:4 und 6:4 für sich.

Foto: Franz Hollauf

18:01 Uhr: Der Gegner Thiems ist ein 31- jähriger Uruguayer, der im ATP- Ranking aktuell Platz 23 einnimmt.

Der Gegner Thiems ist ein jähriger Uruguayer, der im Ranking aktuell Platz 23 einnimmt. 18:00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Zweitrunden- Spiel von Dominic Thiem gegen Pablo Cuevas, hier im Rahmen des Masters- 1000- Turniers von Rom!

krone.at- Reporter Franz Hollauf schaute dem Österreicher vor seinem schweren Zweitrunden- Duell genau auf die Beine. Mit Roberto Bautista Agut schlug sich Thiem (oben im Video) schon einmal ein. Auch die Mama des Niederösterreichers (Bild unten) ist in der italienischen Hauptstadt vor Ort, drückt ihrem Sohnemann die Daumen. Coach Günter Bresnik wirkt entspannt. Nach den bärenstarken Leistungen in Madrid in der Vorwoche geht Thiem als großer Favorit in das Duell mit Cuevas.

Dominics Mama beobachtet ihren Sohn beim Einschlagen. Foto: Franz Hollauf

Bresnik bekräftigt: "Ab und zu schaut Dominic jetzt bei Turnieren schon ein, zwei Matches weiter - hier sicher nicht." So oder so: Auf die Unterstützung der österreichischen Fans kann Thiem auch in Rom zählen.

Das Turnier ist die große Generalprobe für die French Open in Paris, die in rund zwei Wochen beginnen - Thiems absolutes Saison- Highlight!