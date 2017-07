LIVE: Thiem muss in Wimbledon gegen Pospisil ran!

Z wischenstand bei Dominic Thiem gegen Vasek Pospisil - 5:3

18:52Uhr: Das Spiel nimmt aber bald Kurs in die richtige Richtung - 40:15! Und dann gibt’s den Punktgewinn - 5:3!

18:51 Uhr: Schade, eine Grundlinien- Rally beendet Thiem mit einer "einfachen" Rückhand ins Out - 0:15!

18:49 Uhr: Rummms! Mit zwei Assen rettet sich Pospisil zum wiederholten Mal aus einer brenzligen Situation bei eigenem Aufschlag…

18:47 Uhr: Abgewehrt! Oder besser: Der Ball wollte lieber auf Thiems Seite des Netzes bleiben…

18:46 Uhr: Wieder Break- Chance für Thiem, der Pospisil mit seinen Rückschlägen den Nerv zieht!

18:45 Uhr: Bravo, ohne viel Aufhebens erhöht Thiem bei eigenem Aufschlag locker- flockig auf 4:2!

18:44 Uhr: Autsch! Das schaut schmerzhaft aus, wie Pospisil im Rasen hängenbleibt und sich dann am Boden krümmt - nach einer kurzen Erholungspause geht es aber weiter. Auch wenn’s nicht 100- prozentig rund ausschaut, wie sich der Kanadier nun bewegt…

18:43 Uhr: Ein bisschen Glück ist da dabei, weil der Return auf den 2. Aufschlag von Pospisil die Netzkante streift und für den Kanadier etwas unglücklich abgelenkt wird. Unglücklich genug, um seinen eigenen Volley ins Netz zu bugsieren…

18:41 Uhr: Vorteil Pospisil, Einstand, Vorteil Pospisil, Einstand, Vorteil Thiem, Punktgewinn Thiem! Das erste Break geht an Dominic!

18:37 Uhr: Pospisil zeigt sich allerdings als Spielverderber und wehrt diese ab!

18:36 Uhr: Als Rückschläger ist Thiem wieder sehr gut mit dabei - 30:30! Und dann sogar Break- Chance!

18:35 Uhr: Alles in allem bisher ein guter Auftritt von Thiem, nicht zu vergleichen mit seiner Horrorleistung von Antalya vorige Woche. Mit starken ersten Aufschlägen "rettet" sich Thiem nun jedenfalls aus einer 15:30- Bredouille mit drei Schlägen in Folge zum 2:2- Ausgleich.

18:30 Uhr: Doch trotz aller Aufschlag- und Volleyqualität muss Pospisil einen Einstand zulassen. Und mit zwei starken Aufschlägen am Schluss, mit denen er Thiem schwer unter Druck setzt, holt er doch noch das Game! Thiem darf aber fürs Erste zufrieden sein, in beiden Aufschlagspielen des langen Kanadiers ist Thiem gut dabei gewesen!

18:28 Uhr: Eines kann man Pospisil nicht nachsagen: Dass er keine Ahnung vom Volleyspiel hätte! Wie der 1,93 Meter große Thiem Gegner etwa mit Half- Volleys umgeht, ist schon große Klasse!

18:26 Uhr: Toller Ballwechsel, den Thiem nach idealem Stopp trotz eines starken Cross- Konters des Kanadiers gewinnt - 40:15! Und dann legt Thiem gleich zum Punktgewinn nach - 1:1!

18:23 Uhr: 15:0, gefolgt von einem Doppelfehler und dann ein guter Angriff mit tollem Lob - 30:15!

18:20 Uhr: Okay, das ist vielleicht übertrieben gewesen - Pospisil holt das erste Game nach 0:15- und 15:30- Rückstand!

18:19 Uhr: Ein gutes Omen? Der allererste Punkt geht an Thiem ;- )

18:17 Uhr: Es geht los, Pospisil beginnt die Partie als Aufschläger!

18:11 Uhr: So, die beiden - natürlich komplett weiß gewandeten - Herren sind bereits am Platz und spielen sich ein!

18:10 Uhr: Gegen Pospisil hat Thiem erst einmal gespielt - und dabei gewonnen! Am 27. April 2015 setzte sich der Niederösterreicher beim ATP- Turnier von München in Runde 1 mit 5:7, 6:4 und 7:6 durch. Im Gegensatz zum damaligen Sand- Untergrund wird heute in Wimbledon aber natürlich auf Rasen gespielt.

18:01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Erstrunden- Spiel von Dominic Thiem gegen Vasek Pospisil, hier im Rahmen des Rasen- Grand- Slams von Wimbledon!