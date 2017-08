LIVE: Thiem gewinnt bei US- Open- Start den 1. Satz!

Aufgepasst, es ist wieder "Thiem- Time"! Österreichs absolute Nummer 1 im Tennis, der Niederösterreicher Dominic Thiem, startet heute in New York in die US Open. Der Weltranglisten- Achte startet heute gegen den Australier Alex de Minaur in das mit 50,4 Millionen Dollar dotierte letzte Grand- Slam- Turnier des Jahres. Hier bei sportkrone.at verpassen Sie dank unseres LIVETICKERS nichts von dem Spiel!