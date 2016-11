LIVE: Thiem fordert bei den ATP- Finals Monfils

Das erste große Match für Dominic Thiem bei den ATP- Finals ist Geschichte (Dreisatzniederlage gegen Novak Djokovic), heute (15 Uhr) trifft der 23- Jährige in der Gruppe "Ivan Lendl" in der Londoner O2- Arena auf den Franzosen Gael Monfils (6), der sich am Samstag Milos Raonic mit 3:6, 4:6 beugen musste. sportkrone.at- Chef Max Mahdalik berichtet für Sie live aus London!