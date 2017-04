LIVE: Stark! Thiem gewinnt Satz Nummer eins

A ktueller Spielstand: Dominic Thiem - Robin Haase 6:3, 2:1



11:54 Uhr: Jaaa! BREAK Thiem, was für ein genialer Ballwechsel und was für ein grandioser Winner von Thiem! Der Österreicher nimmt Haase den Aufschlag ab ...

11:52 Uhr: Thiem ärgert Haase auch in seinem zweiten Aufschlagspiel in Satz Nummer zwei - 40:40! Nun sogar wieder Breakball für Thiem!

11:50 Uhr: Ganz anders Dominic Thiem - ohne Probleme stellt er auf 1:1!

11:47 Uhr: Toller Volley von Haase! Mit viel Zittern bringt er sein Aufschlagspiel durch - 1:0 für den Niederländer.

11:45 Uhr: Nach 30:0 nun 30:40 - Haase macht vieler und Thiem erkämpft sich gleich zu Beginn des Satzes einen Breakball. Doch diesmal kann Thiem nicht gleich die erste Chance nutzen, lässt eine Riesen- Möglichkeit liegen - Einstand!

11:43 Uhr: Haase eröffnet nun den zweiten Satz.

11:41 Uhr: YES! Satz Nummer eins geht mit 6:3 an Dominic Thiem.

11:40 Uhr: 40:0 - drei Satzbälle für den Österreicher, der jetzt nichts anbrennen lässt!

11:38 Uhr: Ganz souverän bringt Haase sein Aufschlagspiel durch. 5:3 - nun serviert Thiem auf den Satzgewinn.

11:36 Uhr: Super Vorhand von Thiem! Unser Tennis- Star stellt auf 5:2 - jetzt schaut's gut aus!

11:34 Uhr: Thiem lässt eine gute Chance liegen, wackelt nun bei eigenem Aufschlag - 40:40!

11:32 Uhr: Nun gilt es, das Break zu bestätigen.

11:31 Uhr: Und den ersten verwertet der Österreicher auch gleich. BREAK! 4:2 für Thiem.

11:30 Uhr: Ja, weil Haase am Netz eine große Chance liegen lässt!

11:28 Uhr: Haase wackelt ein wenig - 30:30! Schnappt sich Thiem einen Breakball?

11:26 Uhr: Jetzt macht der Österreicher von der Grundlinie viel Druck. Thiem gibt sich keine Blöße bei eigenem Aufschlag - 3:2!

11:23 Uhr: Haase bringt sein Aufschlagspiel durch, gleicht im ersten Satz auf 2:2 aus.

11:19 Uhr: Und der Rückhand- Slice von Thiem geht ins Netz. Schade, Haase gelingt gleich das Rebreak!

11:18 Uhr: Verrückter Beginn - nun 0:40 aus der Sicht von Thiem!

11:17 Uhr: Doppelfehler Thiem - 0:30! Schafft Haase gleich das Rebreak?

11:16 Uhr: BREAK - Albtraum für Haase! Gleich die erste Chance verwertet Thiem. Toller Auftakt ...

11:15 Uhr: Ganz stark! Thiem macht beim Return ordentlich Druck. 0:40 - drei Breakbälle für den Österreicher!

11:13 Uhr: Guter Start: Unser Tennis- Superstar geht konzentriert ans Werk, gibt in seinem ersten Aufschlaggame nur einen Punkt ab.

11:08 Uhr: Es geht los! Thiem beginnt zu servieren.

11:06 Uhr: Die Spieler schlagen sich schon ein - es kann nicht mehr lange dauern!

11:03 Uhr: Die beiden Spieler betreten nun bei Traum- Wetter den Platz.

Foto: Peter Moizi

10:59 Uhr: Vor allem am Aufschlag wurde bei Thiem intensiv gearbeitet. "Dominic gehört schon zu den besten Aufschlägern auf der Tour", so sein Trainer Günter Bresnik.

10:50 Uhr: Im Head- to- Head führt Haase, der in der Weltrangliste auf Rang 46 liegt, mit 2:1. Allerdings das letzte Duell 2015 in Basel konnte Thiem für sich entscheiden. Für Spannung ist also auf jeden Fall gesorgt!

Foto: GEPA

10:43 Uhr: Über zwei Wochen bereitete sich Thiem, die aktuelle Nummer neun, auf den Auftritt im Fürstentum vor.

Foto: Peter Moizi

10:39 Uhr: Zum vierten Mal tritt Thiem im Sandplatz- Hit an der Cote d'Azur an. 2014 Erstrunden- Aus gegen Mahut, 2015 Erstrunden- Aus gegen Pouille - im letzten Jahr 5:7, 3:6 im Achtelfinale gegen "Mr. Monaco" Nadal.

10:35 Uhr: Herzlich willikommen zum Liveticker der Partie zwischen Österreichs Tennis- Superstar Dominic Thiem gegen den Niederländer Robin Haase!