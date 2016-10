LIVE: Fehlstart von Thiem - Troicki dominiert!

Es läuft alles bei und für Dominic Thiem dieser Tage. Nach seinem Sieg beim Wiener "Tie Break Tens" am Sonntag mit dem Finalsieg gegen Olympiasieger Andy Murray (GBR) ließ der Niederösterreicher am Dienstag in Runde eins der Erste Bank Open seinem engeren Landsmann Gerald Melzer keine Chance. Nun trifft er im Achtelfinale auf den Serben Viktor Troicki. Hier können sie das Spiel im Liveticker hautnah mitverfolgen: