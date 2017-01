LIVE: Federer stark - Nadal geht im 3. Satz unter!

A ktueller Spielstand: Roger Federer - Rafael Nadal 6:4, 3:6, 6:1, 2:4

12:09 Uhr: Nadal bringt sein Aufschlagspiel zu Null durch. Den Satz wird er sich kaum mehr nehmen lassen.

12:07 Uhr: Federer zittert sich zum Spielgewinn - 2:4!

12:05 Uhr: Breakball Nadal!

12:04 Uhr: Federer versemmelt einen leichten Smash - 30 beide bei Aufschlag des Schweizers!

12:01 Uhr: Was war das für ein Ballwechsel?! Nadal mit einer genialen Vorhand zum 4:1. Nach diesem Punkt müssen alle kurz durchatmen.

11:57 Uhr: Federer kommt nach 15:40 zurück, Einstand bei Aufschlag Nadal. Gibt es das Rebreak?

11:53 Uhr: Und da ist es passiert! Nadal ballt die Faust, blickt zu seiner Box und jubelt über das wichtige Break - 3:1!

11:52 Uhr: Nun wirkt Nadal wieder stärker, drei Breakbälle für den Spanier! Komischer Spielverlauf!

11:49 Uhr: Auch Nadal wirkt jetzt souveräner als in Satz Nummer drei - 2:1 für den Spanier, der den Satz gewinnen muss.

11:47 Uhr: Federer gibt sich keine Blöße und gleicht im vierten Satz aus.

11:42 Uhr: Nadal gewinnt mit etwas Mühe das erste Spiel - 1:0!

11:39 Uhr: Nadal eröffnet Satz Nummer vier!

11:36 Uhr: Den zweiten Satzball verwertet Federer! Der dritte Satz geht klar und deutlich mit 6:1 an den Schweizer! Das war überragendes Tennis!

11:34 Uhr: Fehler von Federer, nun wieder Breakball Nadal, den Federer mit einem Netzangriff abwehren kann.

11:33 Uhr: Federer knallt die Vorhand an die Linie! Was für ein genialer Ball - und das auch noch bei Breakball gegen sich. Nun gibt es Satzball für den Schweizer!

11:32 Uhr: Doppelfehler! Breakball für Nadal.

11:30 Uhr: Federer serviert nun zum Satzgewinn.

11:29 Uhr: Den der Schweizer auch nutzen kann, 5:1!

11:28 Uhr: Federers Rückhand macht ordentlich Dampf, Breakball für den Schweizer.

11:27 Uhr: Nadal hat erneut Probleme mit seinem Aufschlag - 30:30!

11:25 Uhr: Detail am Rande: Ein verliebter Zuseher machte in der Rod Laver Arena seiner Herzdame gerade einen Heiratsantrag! Tolle Sache!

11:23 Uhr: Federer gibt keinen Punkt her - 4:1!

11:21 Uhr: Was für ein genialer Ball von Nadal, das Niveau des Spiels ist jetzt sehr hoch. Der Spanier kann Breakbälle abwehren und stellt auf 1:3!

11:18 Uhr: Ass von Nadal! Nächstes hart umkämpftes Game in Satz Nummer drei!

11:17 Uhr: Nadal kann beide abwehren! Doch Federer erkämpft sich die dritte Chance zum Break!

11:15 Uhr: Demonstration von Federer, zwei Breakbälle für den Superstar!

11:14 Uhr: Federer drängt auf das nächste Break, 15:30!

11:11 Uhr: Grandioses Tennis von Federer! Mit einem Aufschlagspiel zu Null bestätigt er das Break - 3:0!

11:10 Uhr: BREAK FEDERER! Nadal knallt den Ball ins Netz.

11:08 Uhr: Traum- Vorhand von Federer! 30:40 - Breakball für den Schweizer.

11:06 Uhr: Federer schickt Nadal hin und her - 0:30!

11:04 Uhr: Federer ballt die Faust! Wichtiges Game für den Schweizer, drei Breakbälle konnte er jeweils mit einem Ass abwehren.

11:02 Uhr: Und wieder ein Ass! Spannendes erstes Game in Satz Nummer drei!

11:01 Uhr: Federer rettet sich zweimal mit einem Ass! Doch legt den nächsten Volley ins Netz, dritter Breakball!

11:00 Uhr: Breakball Nadal!

10:58 Uhr: Federer vergibt zum Start des dritten Satzen eine 40:0- Führung - nun Einstand!

10:55 Uhr: Alles wieder offen! Nadal gewinnt Satz Nummer zwei mit 6:3, die spanischen Fans in der Arena dürfen jubeln!

10:54 Uhr: Drei Satzbälle Nadal!

10:52 Uhr: Federer kommt noch einmal ran - 3:5! Nadal serviert nun zum Satzausgleich!

10:49 Uhr: Federer riskiert zu viel, macht einige Fehler. Nadal stellt ohne Mühe auf 5:2 und wechselt ebenso den Schläger!

10:47 Uhr: Federer verkürzt - 2:4! Federer wird nun wieder den Schläger wechseln. Nadal muss nun sein Aufschlagspiel durchbringen, sonst ist in Satz Nummer zwei wieder alles offen!

10:44 Uhr: Grandiose Beinarbeit des 35- jährigen Federer - 30:0!

10:41 Uhr: BREAK FEDERER! Der Schweizer schreibt im zweiten Satz an!

10:40 Uhr: Breakball Federer!

10:39 Uhr: Federer scheint jetzt in Satz zwei nichts mehr verlieren zu können - und so spielt er auch. 15:30 bei Aufschlag Nadal.

10:37 Uhr: Die dritte Chance nutzt Nadal. Unglaublich, nach Gewinn des ersten Satzes liegt Federer im zweiten bereits 0:4 zurück. Nadal wiederum spielt jetzt richtig stark!

10:35 Uhr: Federer hat nun komplett den Faden verloren - 0:40!

10:34 Uhr: Formel- 1-Weltmeister Nico Rosberg sieht sich den großen Tennis- Hit ebenfalls an. Sein Siegertipp: Rafael Nadal!



10:33 Uhr: Nadal gewinnt das umkäpfte Spiel - komfortable 3:0- Führung für Nadal!

10:31 Uhr: Doch erneut geht der Ball ins Aus - wieder Einstand!

10:29 Uhr: Genialer Smash von Federer. Nächste Breakchance, die erste hat er versemmelt!

10:27 Uhr: Federer macht beim zweiten Aufschlag von Nadal Druck, erkämpft sich einen Breakball!

10:26 Uhr: Federer will das Rebreak - 30:30!

10:24 Uhr: BREAK NADAL! Die zweite Chance konnte er nutzen. Der Spanier präsentiert sich jetzt ganz anders als im ersten Satz!

10:22 Uhr: Erster Breakball für Nadal - 30:40!

10:20 Uhr: Federer startet nicht gut nach dem Satzgewinn - 0:30!

10:19 Uhr: Erstes Spiel geht an Nadal!

10:16 Uhr: Nadal beginnt in Satz Nummer zwei zu servieren.

10:12 Uhr: Souverän! Der erste Satz geht mit 6:4 Roger Federer!

10:11 Uhr: 40:15 - zwei Satzbälle für Federer!

10:08 Uhr: Nadal bleibt dran - 4:5 aus seiner Sicht! Nun serviert Federer zum Satzgewinn.

10:04 Uhr: Federer macht nun ordentlich Druck, strahlt viel Selbstvertrauen aus. Er bestätigt das Break - 5:3!

10:02 Uhr: Nadals Ball geht knapp ins Out. BREAK FEDERER!

10:01 Uhr: Der beste Ballwechsel der Partie geht an Federer. Unfassbarer Winner des Schweizers, zwei Breakbälle!

10:00 Uhr: Nadal steht nun unter Druck - 15:30 bei eigenem Aufschlag!

09:58 Uhr: Und gleich das nächste Aufschlagspiel zu Null. Derzeit hat der jeweilige Returnspieler nicht den Hauch einer Chance. Federer, der auf 3:3 stellte, wechselt nun erstmals seinen Schläger!

09:54 Uhr: Nadal mit der Antwort, gewinnt sein Aufschlagspiel zu Null - 3:2!

09:52 Uhr: Die ausverkaufte Rod Laver Arena sieht einen stark spielenden Federer. Er trifft die Bälle früh und kontrolliert das Spiel von der Grundlinie - 2:2! Alles offen in Satz Nummer eins.

09:48 Uhr: Riesenglück für Nadal! Der Ball hüpft von der Netzkante in das Feld von Federer, unerreichbar für den Schweizer. 2:1 für den Spanier.

09:46 Uhr: Doppelfehler von Nadal - 30:30!

09:44 Uhr: Nach anfänglicher Passivität macht Federer Druck. Der Schweizer musste in seinem ersten Servicegame etwas mehr kämpfen - 1:1.

09:40 Uhr: Federer startet mit Fehlern, danach kommt das Ass von Nadal. Der Spanier hat in seinem ersten Aufschlagspiel keine Probleme.

09:38 Uhr: Jetzt geht's los! Nadal eröffnet das Finale der Australian Open 2017!

09:36 Uhr: Im direkten Vergleich steht es 23:11 für Nadal!

09:34 Uhr: Federer und Nadal schlagen sich bereits ein, es kann nicht mehr lange dauern!

09:30 Uhr: Es ist soweit! Die Spieler betreten unter tosendem Applaus den Platz. Alle Fans freuen sich den großen Hit!

09:23 Uhr: Durch die Entwicklungen des Turniers steht übrigens fest, dass Achtelfinalist Dominic Thiem Weltranglisten- Achter bleibt. Nadal wird sich im Falle eines Titels vom neunten auf den vierten Platz schieben, allerdings fällt Gael Monfils hinter Thiem zurück. Und Federer könnte sich mit seinem fünften Melbourne- Titel auf Platz 10 verbessern.

09:12 Uhr: Bereits im Halbfinale boten Federer und Nadal ein Spektakel. Der Schweizer warf seinen Landsmann Stan Wawrinka in fünf Sätzen raus. Sogar noch härter zu kämpfen hatte Nadal, der den Bulgarin Grigor Dimitrow in einem Mega- Krimi niederrang. Federer hatte einen Tag mehr Pause, womöglich ein kleiner Vorteil für den älteren der beiden Finalisten.

09:03 Uhr: Im Damen- Finale gab es am Samstag das Duell der Williams Schwestern! Favoritin Serena ließ ihre Schwester Venus keine Chance und holte ihren 23. Grand- Slam- Titel. HIER geht's zur Story!

08:53 Uhr: Federer konnte die Australian Open bereits viermal gewinnen (2004, 2006, 2007 und 2010). Nadal triumphiert im Jahr 2009 in "down under".

08:36 Uhr: Unabhängig vom Ausgang hat Federer in Australien die 100- Millionen- Dollar- Preisgeld- Grenze (brutto) durchbrochen. Als Finalist würde er mit rund 1,43 Mio. Dollar zusätzlich bei rund 100,26 Mio. Dollar halten, der Sieger erhält umgerechnet 2,79 Mio. US- Dollar. Im vergangenen Jahr hatte Novak Djokovic bei den French Open als erster Spieler überhaupt diese Marke übertroffen.

08:24 Uhr: Mit einem Finalsieg über Nadal würde Federer schon seinen 18. Grand- Slam- Titel holen und sich in der Rangliste weiter absetzen. Der Spanier wiederum könnte mit dem 15. Titel alleiniger Zweiter vor dem US- Amerikaner Pete Sampras werden.

08:15 Uhr: Heute blickt die Tennis- Welt nach Melbourne, wenn sich die zwei Superstars des Sports im Finale des ersten Grand- Slam- Turnier des Jahres gegenüber stehen.

08:00 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker des Australian- Open- Finales zwischen dem Schweizer Roger Federer und dem Spanier Rafael Nadal!