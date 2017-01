LIVE: Federer oder Nadal - wer gewinnt das Finale?

R oger Federer - Rafael Nadal Beginn ca. 09.30 Uhr

09:03 Uhr: Im Damen- Finale gab es am Samstag das Duell der Williams Schwestern! Favoritin Serena ließ ihre Schwester Venus keine Chance und holte ihren 23. Grand- Slam- Titel. HIER geht's zur Story!

Foto: AFP or licensors



08:53 Uhr: Federer konnte die Australian Open bereits viermal gewinnen (2004, 2006, 2007 und 2010). Nadal triumphiert im Jahr 2009 in "down under".

08:36 Uhr: Unabhängig vom Ausgang hat Federer in Australien die 100- Millionen- Dollar- Preisgeld- Grenze (brutto) durchbrochen. Als Finalist würde er mit rund 1,43 Mio. Dollar zusätzlich bei rund 100,26 Mio. Dollar halten, der Sieger erhält umgerechnet 2,79 Mio. US- Dollar. Im vergangenen Jahr hatte Novak Djokovic bei den French Open als erster Spieler überhaupt diese Marke übertroffen.

Foto: AFP



08:24 Uhr: Mit einem Finalsieg über Nadal würde Federer schon seinen 18. Grand- Slam- Titel holen und sich in der Rangliste weiter absetzen. Der Spanier wiederum könnte mit dem 15. Titel alleiniger Zweiter vor dem US- Amerikaner Pete Sampras werden.

08:15 Uhr: Heute blickt die Tennis- Welt nach Melbourne, wenn sich die zwei Superstars des Sports im Finale des ersten Grand- Slam- Turnier des Jahres gegenüber stehen.

Foto: AFP

08:00 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker des Australian- Open- Finales zwischen dem Schweizer Roger Federer und dem Spanier Rafael Nadal!