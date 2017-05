LIVE: Erreichen Gigi Buffon und Juve das Finale?

Nach zwei verlorenen Finalspielen (2003 im Elferschießen gegen AC Milan) und 2015 (gegen den FC Barcelona) will Buffon nun seine Karriere endgültig vollenden. "Wenn wir diesen Pokal gewinnen, wäre das für mich genauso emotional wie der Sieg im WM- Finale 2006. Denn es wäre die Krönung eines langen, langen Weges", verriet der vierfache Welttorhüter.

Heute wartet auf Buffon das Halbfinal- Rückspiel daheim gegen AS Monaco. Nach dem 2:0- Auswärtserfolg steht Juve mit eineinhalb Beinen im Endspiel am 3. Juni in Cardiff, das wohl auf ein Traumfinale gegen Real Madrid hinauslaufen dürfte. Doch Buffon warnt vor den Monegassen: "Diese Mannschaft hat unglaublich viel Talent in ihren Reihen, man muss ihr alles zutrauen."