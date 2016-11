LIVE: Dominic Thiem trifft in London auf Djokovic

Dominic Thiem gegen Novak Djokovic - das ATP World Tour Final in London startet für Österreich heute um 15 Uhr mit einem absoluten Superhit! Für Dominic ist es schon die allergrößte in der Glitzer- und Glamourwelt dieses Turniers der Besten der Besten erstmals dabei sein zu dürfen - aber er will natürlich auch siegen, selbst, wenn es gegen den "Joker" geht. Sportkrone.at ist in London vor Ort und hält Sie hier den ganzen Tag über LIVE auf dem Laufenden.