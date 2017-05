LIVE: Dominic Thiem gewinnt auch den zweiten Satz

Österreichs Tennis- Superstar Dominic Thiem (oben im Video bei seinen Matchvorbereitungen) tritt wie schon zum Auftakt auch in der zweiten Runde der French Open auf dem zweitgrößten Platz in Roland Garros an. Der als Nummer sechs gesetzte Niederösterreicher spielt auf dem etwas mehr als 10.000 Zuschauer fassenden Court Suzanne Lenglen gegen den Italiener Simone Bolelli, der aktuell nur auf Weltranglistenposition 470 liegt.