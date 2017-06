Live: Bottas "küsst" Räikkönen gleich in Runde 1

Der Grand Prix von Aserbaidschan in Baku hat am Sonntag höchst turbulent begonnen. Gleich in der ersten Runde "küssten" einander der von der zweiten Position aus gestartete Mercedes- Pilot Valtteri Bottas und Ferrari- Star Kimi Räikkönen. Beide trugen einen Schaden davon. In Führung liegt Pole- Mann Lewis Hamilton. Wir tickern live.