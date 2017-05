LIVE: "Abstiegsfinale" zwischen Ried & St. Pölten

So weit wollen es die Oberösterreicher aber nicht kommen lassen. "Wir werden alles dafür tun, um dieses Spiel zu gewinnen, damit drei Punkte in Ried bleiben", versprach Trainer Lassaad Chabbi und ergänzte: "Wir sind überzeugt, dass wir den Klassenerhalt noch schaffen." Dazu müssen sich die Rieder jedoch im Vergleich zum 0:3 in der Vorwoche bei der Austria deutlich steigern. "Aber gegen diese Top- Mannschaft kann man verlieren. Jetzt kommt am Wochenende ein enorm wichtiges Spiel. Es ist für uns alle sehr wichtig - für den Verein, die Spieler, das Trainerteam, die Fans", sagte Chabbi.

Der Tabellenachte aus Niederösterreich vergrößerte zuletzt mit einem Erfolg über Mattersburg den Vorsprung aufs Tabellenende auf vier Punkte. Die Rieder holten aus den jüngsten vier Heimspielen drei Siege und ein Remis, gingen aber in vier von fünf Pflichtspiel- Duellen mit St. Pölten als Verlierer vom Platz. Der Optimismus von SKN- Trainer Jochen Fallmann basiert jedoch weniger auf dieser Statistik als vielmehr auf den Leistungen seiner Elf in den vergangenen Monaten. "Die Entwicklung seit dem Winter stimmt. Wir sind in der Defensive konzentriert und können nach vorne immer Gefahr ausstrahlen", erklärte der 38- Jährige.