Liu und Fegerl beim Top 16 Cup im Viertelfinale

Zwei von drei österreichischen Tischtennisspielern haben es am Freitag beim European Top 16 Cup in Antibes aus der Gruppenphase in das Viertelfinale geschafft. Mit drei Siegen in drei Matches schaffte das Liu Jia souverän, Stefan Fegerl markierte zwei Erfolge. Sofia Polcanova reichte nach zwei 2:3- Niederlagen ein 3:1- Sieg zum Abschluss gegen die türkische Europameisterin Hu Melek nicht.