Lisa Theresa Hauser in Kontiolahti tolle Sechste!

Biathletin Lisa Theresa Hauser hat sich am Samstag in Kontiolahti mit Rang sechs in der Verfolgung über ein weiteres Spitzenresultat in der laufenden Weltcup- Saison freuen dürfen. Die 23- jährige Tirolerin hatte nach zehn Kilometern 27,8 Sekunden Rückstand auf die Deutsche Laura Dahlmeier. Die siebenfache Weltmeisterin sicherte sich neben dem Tagessieg auch bereits vorzeitig den Gesamtweltcup.