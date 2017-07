Lionel Messi hat seine Jugendliebe geheiratet

Die argentinischen Medien sprechen von der "Hochzeit des Jahrhunderts". Antonella trug zu ihrer Vermählung ein Kleid der katalanischen Designerin Rosa Clara, die auch Königin Letizia einkleidet. Die Hochzeit fand in einem Hotel- und Casinokomplex in der Stadt rund 300 Kilometer nördlich von Buenos Aires statt. Davor drängten sich zahlreiche Fotografen und Journalisten in der Hoffnung, einen Blick auf das frischgebackene Brautpaar zu erhaschen. Eine kirchliche Trauung gab es nicht.

2,5 Milliarden Euro Marktwert bei der Fußball- Sause des Jahres

Der Marktwert der anwesenden Fußballer, darunter Uruguays Teamstürmer Luis Suarez, soll nach einer Schätzung der Zeitung "Clarin" rund 2,5 Milliarden US- Dollar (2,19 Mrd. Euro) betragen. Von Messis Barca- Kollegen hatte nur Andres Iniesta abgesagt, da er sich um seine eineinhalb Monate alte Tochter kümmern wollte. Fußball- Legende Diego Maradona war nicht eingeladen. 150 Journalisten wurden akkreditiert, 460 Polizisten und Sicherheitskräfte sicherten die Feier in dem Hotelkomplex, der sich in einem für seine Drogenkriminalität berüchtigten Stadtteil Rosarios befindet.

Der 30 Jahre alte Messi hatte seine ein Jahr jüngere Frau Antonella im Alter von neun Jahren kennengelernt. "Sie sind füreinander die Liebe ihres Lebens", sagte Messis Kindheitsfreund Diego Vallejo. Die beiden haben bereits zwei Söhne: Den vierjährigen Thiago und den ein Jahr alten Mateo.

Statt Geschenken bat das Paar um Spenden für eine wohltätige Organisation, die Kindern in Not hilft. Als Festmahl hatte sich Messi ein typisch argentinisches Hochzeitsmenü gewünscht: gegrilltes Rinderfilet, Innereien (Kalbsbries) und "Bom Bom"- Würste. Dazu Champagner sowie Chardonnay und Malbec- Weine