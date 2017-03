Linzer Wunderkind auf den Spuren von David Alaba!

Wunderkind, Jahrhunderttalent - Thierno Ballo wird schon mit 15 Jahren mit Lob überschüttet. Viele sehen in Ballo den kommenden Superstar, vielleicht den nächsten David Alaba?! Kein Wunder, dass fast die ganze Welt das Nachwuchs- Juwel, das am Donnerstag (18 Uhr) in der U17- EM- Qualifikation in Rohrbach/Lafnitz auf Frankreich trifft, auf dem Zettel hat.