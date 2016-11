Liendl verliert mit 1860 München in Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat in der zweiten deutschen Bundesliga den Vorsprung auf Verfolger VfB Stuttgart zumindest bis Montag auf vier Punkte ausgebaut. Der Tabellenführer aus Niedersachsen besiegte am Sonntag den abstiegsbedrohten TSV 1860 München (Michael Liendl ab 46. Minute) mit 2:1. Erstliga- Absteiger Stuttgart trifft erst am Montag auf den 1. FC Nürnberg.