Liendl- Doppelpack bei 6:2- Sieg von 1860 München!

Der Ex- Austrianer hält damit nach neun Meisterschaftseinsätzen bei sechs Toren, auch dank seiner Elfmeterstärke. Alle fünf Versuche vom Punkt konnte Liendl diese Saison verwerten, gegen Aue traf er in beide Ecken. Die restlichen Treffer steuerten Levent Ayicek (16./Freistoß, 72.), Sascha Mölders (49.) nach weitem Liendl- Zuspiel und Daniel Adlung (90.) bei. Die Münchner konnten damit nach dem Cup- Aufstieg gegen die Würzburger Kickers auch in der Liga endlich wieder jubeln, sie verließen mit dem höchsten Saisonsieg mit elf Punkten die Abstiegszone und zogen dabei auch an Aue (10) vorbei.

Kurios: Schiedsrichter Thorben Siewer deutete beim Stand von 2:1 für 1860 eine Kopfballabwehr von Sebastian Hertner auf der Torlinie als Handspiel und entschied auf Strafstoß und Rote Karte (42.) - eine Schlüsselszene der Partie. "Das war eine gute Woche für uns", sagte Doppel- Torschütze Liendl. Und dass er zuletzt zweimal nicht berücksichtigt worden war? "Das war nicht ganz einfach wegzustecken für mich", gab der Ex- Austrianer zu.

Bielefeld und Dynamo Dresden fahren Siege ein

Ebenfalls wichtige Punkte im Abstiegskampf machte der Vorletzte Arminia Bielefeld. Manuel Prietl, der bis zur 89. Minute spielte, und Co. fixierten mit einem Heim- 1:0 gegen den SV Sandhausen den ersten Saisonsieg. Verhinderten konnte den auch ein bärenstarker Marco Knaller nicht, der gute Paraden zeigte und einen von ihm verursachten Elfmeter von Manuel Junglas (39.) hielt. Für eine große Überraschung sorgte Dynamo Dresden. Der Aufsteiger lag gegen den zuvor vier Partien unbesiegten Tabellenführer Eintracht Braunschweig schon 0:2 zurück, schaffte dank eines Hattricks von Stefan Kutschke (69., 74., 81.) aber noch die Wende.

Die Ergebnisse der 11. Runde:

Freitag

DSC Arminia Bielefeld - SV Sandhausen 1:0

1860 München - FC Erzgebirge Aue 6:2

SG Dynamo Dresden - Eintracht Braunschweig 3:2

Samstag

1. FC Union Berlin - Fortuna Düsseldorf (13 Uhr)

Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr)

Sonntag

Hannover 96 - FC Würzburger Kickers (13.30 Uhr)

VfL Bochum - FC Heidenheim (13.30 Uhr)

Karlsruher SC - VfB Stuttgart (13.30 Uhr)

Montag

FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg (20.15 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Braunschweig 11 8 1 2 11 25 2. Union Berlin 10 6 2 2 8 20 3. Heidenheim 10 5 4 1 8 19 4. Stuttgart 10 6 1 3 3 19 5. Hannover 96 10 5 2 3 6 17 6. Kickers Würzburg 10 5 2 3 5 17 7. Fortuna Düsseldorf 10 4 4 2 7 16 8. Dynamo Dresden 11 4 4 3 1 16 9. Nürnberg 10 4 2 4 1 14 10. Sandhausen 11 3 4 4 2 13 11. Vfl Bochum 10 3 4 3 -4 13 12. 1860 München 11 3 2 6 -3 11 13. Karlsruhe 10 2 5 3 -4 11 14. Greuther Fürth 10 3 2 5 -9 11 15. Erzgebirge Aue 11 3 1 7 -8 10 16. Kaiserslautern 10 2 3 5 -5 9 17. Bielefeld 11 1 5 5 -8 8 18. St.Pauli 10 1 2 7 -11 5