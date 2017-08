Liechtenstein wird zur Drohnen- Rennstrecke

Der neuerste Trend im Rennsport macht Halt im noblen Fürstentum Liechtenstein: Ein überaus selektiver Track führt Anfang September durch Vaduz, mit verschiedenen künstlichen und natürlichenHindernissen verlangt er den Piloten alles an Können ab. Einzigartig macht das Rennen auch der Schauplatz: Der "Peter- Kaiser- Platz" mit seiner unmittelbaren Nähe zum Fürstenhaus, des Landtages und der Regierung.

Video: Das war das Rennen in Paris

Das erste Training der Veranstaltung ist Freitag, der 1. September 2017 um 18:00 Uhr, was den Piloten ermöglicht, den Track kennenzulernen. Samstags wird erstmals in Liechtenstein zu einem Drohnenrennen gerufen. Die Zuschauer erwartet ein fesselndes Event, durch welches ein Kommentator führt. Um ein hautnahes Erlebnis zu ermöglichen, können die Zuschauer die live Bilder der Drohnen über mehrere Videowalls verfolgen. Während den Pausen wird ein Rahmenprogramm in Form von Sideacts geboten. Da Sicherheit bei der Drone Champions League höchste Priorität hat, werden die Zuschauer durch umfangreiche Netzinstallationen vor dem Flugbetrieb geschützt.

Rasante Rennaction mit ferngesteuerten High-Speed-Drohnen. Foto: DCL

Der weiterer Rennplan

Mit der DCL werden einzigartige Locations assoziiert: Nach dem Tourstop in Vaduz folgt ein Rennen in der belgischen Hauptstadt Brüssel (23. -24. September) bevor es wieder in die Salzhöhlen von Salina Turda in Rumänien (14. -15. Oktober) geht. Ein Asien- Termin ist im November datiert, bevor mit Berlin (3. Dezember) eine weitere europäische Metropole zum Schauplatz der DCL wird.

Weitere Informationen unter

www.dcl.aero