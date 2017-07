Liebesgrüße aus Stuttgart: Freibier für Bielefeld

Analog zum VfB- Gründungsjahr werden beim kommenden Testspiel der Arminia am Freitag gegen Norwich City 1893 Liter Bier umsonst ausgeschenkt. Das teilten die Bielefelder am Donnerstag mit. Stuttgarts Präsident Wolfgang Dietrich bedankte sich damit für den 6:0- Sieg der Ostwestfalen gegen Eintracht Braunschweig am vorletzten Spieltag in der abgelaufenen Saison der 2. Fußball- Bundesliga.

Hier lesen Sie einen Auszug, aus der Erklärung auf der Homepage von Arminia Bielefeld: