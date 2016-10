Lewis Hamilton spielt im neuen "Call of Duty" mit

Hamilton übernimmt die Rolle eines Technikers an Bord der "Retribution", einem der letzten verbliebenen Kriegsschiffe der United Nations Space Alliance. "Ich bin schon seit Ewigkeiten ein Fan von 'Call of Duty', daher ist es eine absolute Ehre für mich, bei dem Spiel und der Reihe mitwirken zu dürfen", so Lewis Hamilton in einer Aussendung des Publishers.

Foto: Activision

"Der Prozess, ins Spiel eingebunden zu werden - vom Gesichtsscan bis hin zur Zusammenarbeit mit dem Team auf der Performance- Capture- Bühne - und die Möglichkeit, die Entwickler zu treffen und zu sehen, wie viel harte Arbeit in diesem Spiel steckt, das alles war eine unglaubliche Erfahrung für mich."

Foto: Activision

Von Entwickler Infinity Ward gab es Lob für den Formel- 1-Weltmeister: "Jeder bei Infinity Ward war total aufgeregt, mit Lewis zusammenzuarbeiten, denn wir sind alle große Fans von ihm", so Narrative Director Taylor Kurosaki. "Er ging seinen Einsatz für 'Call of Duty‘ genauso an wie seine Rennen: fest entschlossen, eine Bestleistung hinzulegen - und das hat er auch!"