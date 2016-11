Lewis Hamilton rast zur 60. Karriere- Poleposition!

Weltmeister Lewis Hamilton startet am Sonntag (17 Uhr) von der Poleposition in den Formel- 1-Grand- Prix von Brasilien! Der 31- jährige Engländer erzielte am Samstag mit 1:10,736 Minuten Qualifying- Bestzeit auf dem 4,309 Kilometer langen Kurs in Sao Paulo. Sein deutscher Mercedes- Teamkollege und WM- Rivale Nico Rosberg (+0,102Sekunden) landete auf Platz zwei. Für Hamilton ist es die 60. "Pole" seiner Karriere.