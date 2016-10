Lewis Hamilton holt Austin- Pole vor Nico Rosberg

Lewis Hamilton hat die Pole Position für den Formel- 1-Grand- Prix der USA in Austin erobert. Der WM- Titelverteidiger aus Großbritannien war am Samstag 0,216 Sekunden schneller als sein im WM- Klassement führender Mercedes- Teamkollege Nico Rosberg. Die Red- Bull- Boliden von Daniel Ricciardo und Max Verstappen folgten unmittelbar dahinter. Für Hamilton war es in seiner Karriere die 58. Pole.