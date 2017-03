Lewis Hamilton: "F1- Rookie hat mein Mitgefühl!"

Diese Woche klettert Stroll erneut in seinen Dienstwagen. In der Vorwoche strandete der "Rookie" an zwei Tagen zweimal im Kiesbett und rutschte einmal in die Mauer. Wegen der Schäden am Auto ging Williams reichlich Testzeit verloren, einen Tag musste das Team komplett auslassen. "Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier bei den großen Jungs bin. So etwas passiert in jeder Meisterschaft, wenn man aufs Ganze geht", sagte Stroll.

Lance Stroll Foto: GEPA

Hamilton: "Das ist hart"

"Er hat mein Mitgefühl. Es ist das härteste Jahr, um in die Formel 1 zu kommen", urteilte Mercedes- Star Lewis Hamilton. Die neuen Autos sind in diesem Jahr deutlich schneller und schwerer beherrschbar als in den Vorjahren. "Ich bin mir nicht sicher, ob die körperliche Entwicklung mit 18 schon abgeschlossen ist, das ist hart. Ich war da noch in der Schule und habe für meinen Abschluss gelernt", erzählte der britische Renault- Pilot Jolyon Palmer.

Foto: GEPA

Förderung des Vaters

Der Youngster gibt sich derweil gelassen und vertraut auf sein Talent. Nach dem Titel in der italienischen Formel 4 vor drei Jahren gewann er in der Vorsaison überlegen die Formel- 3-Europameisterschaft. Dabei profitierte er von der Förderung seines Vaters, der in der Modebranche reich geworden ist. 2016 wurde Lawrence Stroll (Geburtsname Strulovitch) im Forbes- Ranking der reichsten Menschen der Welt auf die 722. Stelle gereiht.