Leverkusens Chicharito wechselt zu West Ham United

11:16 Uhr: +FUSSBALL+

Javier Hernandez wechselt von Leverkusen zu West Ham United

Der Wechsel des mexikanischen Stürmers Javier Hernandez, genannt Chicharito, von Bayer Leverkusen zu West Ham United ist laut "Kicker" fix. Die Ablösesumme soll zwischen 16 und 18 Millionen Euro liegen. Bei seinem Wechsel von Manchester United nach Deutschland hatte Bayer 12 Millionen überwiesen. Besonders in seiner ersten Saison zeigte Chicharito seine Klasse. In 28 Bundesligapartien gelangen ihm 17 Treffer und vier Assists. Zudem traf er in sechs Champions- League- Partien fünf Mal. Im zweiten Leverkusen- Jahr litt Chicharito an der schwachen Leistung der gesamten Mannschaft. War mit elf Toren aber immer noch bester Schütze der Leverkusener. Seit Juli ist Chicharito auch Rekordtorschütze der mexikanischen Nationalmannschaft. Das erste Ligaspiel für West Ham steht am 13. August auf dem Programm. Ausgerechnet auswärts, bei Chicharitos ehemaligem Arbeitgeber Manchester United. Das Team aus dem Londoner East End landete vergangene Saison nur auf Platz elf, will heuer aber angreifen. Bereits zu Beginn der Woche wurde Englands Nummer eins Joe Hart von Manchester City ausgeliehen.

09:32 Uhr: +BASKETBALL+

Neuer Vertrag für Blake Griffin bei den Los Angeles Clippers

NBA- Superstar Blake Griffin bleibt bei den Los Angeles Clippers. Der fünfmalige Allstar bekommt laut US- Medien für seinen neuen Fünfjahresvertrag 173 Millionen Dollar (151 Millionen Euro). Griffin war 2009 im Draft als Nummer eins von den Clippers ausgewählt worden und zählt zu den wichtigsten Spielern der Kalifornier.

22:32 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Gold über 400 m für Matzinger bei Para- WM! Günther Matzinger hat bei den Para- Leichtathletik- Weltmeisterschaften in London am Mittwoch Gold über 400 m in der T47- Klasse geholt. Der Salzburger setzte sich in 49,35 Sekunden vor dem Jamaikaner Shane Hudson (49,60) und Andonis Aresti (CYP/50,31) durch. Sein österreichischer Landsmann Alexander Pototschnig (52,88) wurde Sechster.

18:59 Uhr: +MOTORSPORT+

Ex- Williams- Teammanager Nielsen wird F1- Sportdirektor! Steve Nielsen, ehemaliger Teammanager des Rennstalls Williams, wird Formel- 1-Sportdirektor. Der 53- jährige Brite ist direkt Formel- 1-Sportchef Ross Brawn unterstellt. "Er wird die Arbeitsgruppe stärken, die in Zusammenarbeit mit der FIA und den Teams die Rahmenbedingungen für das technische und sportliche Reglement für die nächste Phase der Formel 1 festlegt", erklärte Brawn. Nielsen werde dabei hauptverantwortlich für sportliche und organisatorische Belange sein. Beim Team Williams ist Nielsen bereits durch den ehemaligen McLaren- Teammanager Dave Redding ersetzt worden.

17:34 Uhr: +WASSERSPRINGEN+

Platz 16 für Constantin Blaha zum WM- Abschied! Wasserspringer Constantin Blaha hat am Mittwochnachmittag in Budapest im letzten WM- Bewerb seiner Karriere Platz 16 vom 3- m-Brett belegt. Mit 401,90 Punkten fehlten dem 29- jährigen Wiener am Ende 7,55 Zähler auf Platz zwölf und den damit verbundenen Final- Einzug. Klar bester Halbfinalist war der Chinese Cao Yuan mit 517,45 Punkten. "Ich wollte zum Abschluss noch einmal einen soliden Wettkampf springen - und das ist mir gelungen. Es hat richtig Spaß gemacht", lautete das Resümee von Blaha, der vor dem letzten Durchgang noch Zwölfter gewesen war.

17:23 Uhr: +FUSSBALL+

SKN St. Pölten verpflichtet Ex- FAC- Spieler George Davies! Bundesligist SKN St. Pölten hat sich kurz vor Saisonbeginn nochmals in der Offensive verstärkt. Die "Wölfe" verpflichteten George Davies, der ablösefrei vom deutschen Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth kommt und einen Dreijahresvertrag in der niederösterreichischen Landeshauptstadt unterschrieb. Der 20- jährige Flügelspieler aus Sierra Leone hat bereits Österreich- Erfahrung, spielte er doch in der abgelaufenen Saison während der Rückrunde leihweise für den Floridsdorfer AC in der Ersten Liga. Insgesamt 15 Matches bestritt Davies für den FAC, wobei er neben einem Treffer auch noch drei Torvorlagen verbuchte. Davor war der Youngster, der schon sieben Mal für die Nationalmannschaft von Sierra Leone spielte, auf neun Zweitliga- Einsätze für Fürth gekommen.

17:01 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Austrianer Nacer Barazite wechselt aus den Niederlanden in die Türkei! Neue Herausforderung für Nacer Barazite. Der Ex- Austrianer wechselt vom FC Utrecht aus der niederländischen Eredivise zum Süper- Lig- Aufsteiger Evkur Yeni Malatyaspor in die Türkei. Für Utrecht erzielte Barazite, während seiner drei Jahre, 20 Tore in 92 Spielen. Der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln wechselte im Winter 2011 vom FC Arsenal zur Wiener Austria und wurde dort schnell zum Liebling der Fans. Ein Jahr nach seinem Wechsel nach Wien verabschiedete er sich jedoch schon wieder von den Veilchen und ging für 4,5 Millionen Euro zum AS Monaco.

15:46 Uhr: +SCHWIMMEN+

Verbands- Vize Al- Musallam unter Korruptionsverdacht! Der Internationale Schwimmverband FINA wird von einem Finanzskandal erschüttert. Im Zentrum der Machenschaften steht offenbar Vizepräsident Husain Al- Musallam. Gemäß Berichten der Zeitung "The Times" und des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" soll der Kuwaiti in seiner Rolle als Generaldirektor des Olympischen Rats Asiens (OCA) von einer Geschäftspartnerin Zahlungen auf Privatkonten verlangt haben. Eine 20- minütige Tonband- Aufnahme legt diesen Verdacht nahe. Die betreffende Stimme soll die von Al- Musallam sein. "Zehn Prozent für uns, acht Prozent für Sie", sagt dieser demnach und gibt der Vermittlerin exakte Ratschläge für die Verbuchung der abgezweigten Gelder. Die Gesamtsumme der mit dem OCA abgeschlossenen Sponsorenverträge bewegt sich zwischen 40 und 50 Millionen Dollar. Die FINA teilte mit, man werde die Vorwürfe gegen Al- Musallam aufmerksam verfolgen. Der Fall betreffe allerdings den OCA.

15:34 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Bolt bestätigt WM- Starts über 100 m und in der Sprintstaffel! Sprintstar Usain Bolt hat in Monaco seine Starts über die 100 m und 4 x 100 m bei den Leichtathletik- Weltmeisterschaften in London bestätigt. Die 200 m lässt der achtfache Olympiasieger wie geplant aus. "Mein allererstes Ziel ist es zu gewinnen, ich will erfolgreich aufhören", sagte Bolt, der sich zuletzt wegen anhaltender Rückenprobleme in München behandeln hatte lassen. "Ich habe viel mit dem Arzt gearbeitet, es wird immer besser", beteuerte der Jamaikaner. Der 30- Jährige wird am Freitag beim Diamond- League- Meeting im Fürstentum Monaco seine WM- Generalprobe absolvieren. Nach der WM in London vom 4. bis 13. August will der schnellste Mann der Welt seine Karriere beenden.

14:47 Uhr: +WASSERSPRINGEN+

Blaha nach Protest im WM- Halbfinale dabei! Wasserspringer Constantin Blaha hat es bei seiner letzten WM- Teilnahme nach anfänglicher Verwirrung doch noch ins Halbfinale vom 3- m-Brett geschafft. Der Athlet der Schwimm- Union Wien hatte den Aufstieg in Budapest mit 398,05 Punkten zunächst als 19. um einen Platz bzw. um neun Punkte vermeintlich verpasst. Aber: "Der Südkoreaner Woo Haram zog nach einem falschen Sprung und einem Protest der Österreicher seinen Start zurück und wurde aus der Wertung genommen", teilte der Österreichische Schwimmverband mit. Woo war auf dem 13. Vorkampf- Platz gelandet. Daher rutschte Blaha doch ins Halbfinale der Top- 18. Bester des 56- köpfigen Feldes war der Chinese Xie Siyi mit 512,90 Zählern.

14:06 Uhr: +BASKETBALL+

Toronto Raptors nehmen Miles von Indiana unter Vertrag! Die Toronto Raptors, das NBA- Team des Österreichers Jakob Pöltl, haben mit C. J. Miles einen neuen Spieler verpflichtet. Der Allrounder, der als Guard oder Forward spielen kann, kommt von den Indiana Pacers und soll vor allem von jenseits der Drei- Punkte- Linie für Gefahr sorgen. Der 30- Jährige habe einen Vertrag für mehrere Jahre unterschrieben.

13:39 Uhr: +FUSSBALL+

Torhüter Neuer wird Bayern Münchens Kapitän! Torhüter Manuel Neuer übernimmt wie erwartet bei Bayern München das Amt des Kapitäns. Der 31- Jährige wird Nachfolger von Philipp Lahm, der seine Profi- Karriere nach der vergangenen Saison beendet hat. "Manuel, das ist ein Mann, der jetzt sehr gestanden auch die Binde von Philipp übernehmen wird", sagte Bayern- Chef Karl- Heinz Rummenigge während der Asienreise der Bayern. In der deutschen Nationalmannschaft hat Neuer in dieser Funktion Bastian Schweinsteiger vor einem Jahr abgelöst. Aktuell befindet sich der Welttorhüter nach einem Mittelfußbruch im Aufbautraining. Darum ist er beim Abstecher der Bayern nach Asien mit Testspielen in China und Singapur nicht dabei. Trainer Carlo Ancelotti geht aber davon aus, dass Neuer den deutschen Meister am 18. August im Bundesliga- Eröffnungsspiel zu Hause gegen Bayer Leverkusen wieder anführen kann.

13:16 Uhr: +FUSSBALL+

Afrika- Cup soll künftig in Sommermonaten stattfinden

Der Afrika- Cup soll künftig auf 24 Mannschaften ausgeweitet werden und in den Sommermonaten ausgespielt werden. Diese Empfehlung gab ein Expertenrat nach einem Meeting am Mittwoch. Es wird erwartet, dass Afrikas Fußball- Kontinentalverband CAF dieser in seiner Sitzung in Rabat folgt. Der Africa Cup of Nations findet alle zwei Jahre statt, bisher wurde im Jänner/Februar gespielt. Die Ansetzung führte zu Differenzen mit Europas Klubs, die ihre Spieler in diesem Zeitraum für das Turnier abstellen müssen. Außerdem wurde empfohlen, strengere Standards für Turnier- Gastgeber festzulegen. Diese sollen künftig nachweisen müssen, dass sie die dafür nötige Organisation und Infrastruktur aufstellen können.

13:01 Uhr: FUSSBALL+

Italiens Ex- Nationalspieler Panucci neuer Trainer Albaniens

Der frühere italienische Nationalspieler Christian Panucci wird neuer Nationaltrainer Albaniens. Der 44- Jährige soll das Team durch die Qualifikation zur EM 2020 führen, sagte Verbandspräsident Armand Duka bei der Vorstellung des neuen Coaches am Mittwoch. Panucci folgt auf seinen Landsmann Gianni De Biasi, der Mitte Juni zurückgetreten war. Der ehemalige Abwehrspieler hatte zuletzt den italienischen Zweitligisten Ternana Calcio trainiert, zuvor war er unter anderem Co- Trainer von Fabio Capello in Russlands Nationalteam. Während seiner aktiven Karriere bestritt Panucci 56 Länderspiele und lief unter anderem für Real Madrid und AS Roma ein. Albanien liegt in der Qualifikation zur WM 2018 in Russland nach sechs Spielen mit neun Zählern auf Rang drei der Qualifikationsgruppe G hinter Spanien und Italien und hat kaum noch Chancen auf die Teilnahme an dem Turnier.

12:53 Uhr: +FECHTEN+

EM in Leipzig: Mahringer in 128er- Runde out

Degenfechter Josef Mahringer ist am Mittwoch zum Auftakt der Fecht- Weltmeisterschaften in Leipzig in der Runde der 128 ausgeschieden. Der 20- Jährige hatte nach drei Siegen und drei Niederlagen in der Vorrunde zum Auftakt der K.o- Phase (256er) ein Freilos, musste sich dann aber gleich dem Chinesen Lan Minghao mit 13:15 geschlagen geben. Am Nachmittag war für Österreich noch die EM- Elfte Olivia Wohlgemuth im Florettbewerb im Einsatz.

12:48 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Sechs heimische Teams bei EM in Lettland vertreten

Österreichs Beachvolleyballer haben am Mittwoch ihre Gegner für die Europameisterschaft in Jürmala (16.- 20. August) erfahren. Robin Seidl/Tobias Winter treffen beim Turnier in Lettland unter anderem auf die Titelträger von 2015, die Lokalmatadoren Janis Smedins/Aleksandrs Samoilovs. Insgesamt ist Österreich mit sechs Duos vertreten. Bei den Herren wird das Kontingent mit Clemens Doppler/Alexander Horst, Thomas Kunert/Christoph Dressler, Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Seidl/Winter ausgeschöpft. Bei den Damen starten neben Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer auch Lena Plesiutschnig/Teresa Strauss.

10:13 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Siebenkämpferin Ennis- Hill erhält WM- Gold 2011 nun in London

Die mittlerweile vom Spitzensport zurückgetretene Britin Jessica Ennis- Hill wird während der London- WM im August nachträglich die Goldmedaille als Siebenkampfgewinnerin der Welttitelkämpfe 2011 in Daegu erhalten. Der Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) in Lausanne wies am Dienstag einen Einspruch von Tatjana Tschernowa zurück, der Russin wurde der Titel wegen mehrfachen Blutdopings aberkannt. Für 2012- Olympiasiegerin Ennis- Hill ist es das dritte WM- Gold, sie war auch 2009 und 2015 erfolgreich. Nun erhält sie als nachträglich Geehrte eine Spezialzeremonie im Londoner Olympiastadion.

09:54 Uhr: +SEGELN+

America's Cup 2021 möglicherweise vor Auckland

Bis September soll entschieden werden, wo die Herausforderer- Serie und der America's Cup 2021 in Szene gehen werden. Neuseeland, das Ende Juni vor Bermuda die älteste Sporttrophäe der Welt nach einem 7:1 über die USA zum dritten Mal gewonnen hat, und "Challenger of Record" Luna Rossa ziehen für die 36. Auflage des alle vier Jahre stattfindenden Segel- Klassikers Auckland in Betracht. Der Titelverteidiger darf den Schauplatz der nächsten Auflage bestimmen, gemeinsam mit dem "Challenger of Record" werden Termin und Boots- Typ bestimmt. Der Royal New Zealand Yacht Squadron und der Circolo della Vela Sicilia aus Italien, vertreten durch Luna Rossa, plädieren demnach für Auckland im neuseeländischen Sommer, also in den Monaten Dezember bis Februar. Die weiteren Parameter sollen im September bekannt gegeben werden.

08:06 Uhr: +FUSSBALL+

Chelsea- Trainer Conte unterschreibt neuen Zweijahresvertrag

Chelsea- Trainer Antonio Conte hat einen neuen Zweijahresvertrag beim englischen Meister unterschrieben. "Ich bin sehr glücklich, dass ich einen neuen Vertrag mit Chelsea unterzeichnet habe. Wir haben extrem hart gearbeitet, um in unserem ersten gemeinsamen Jahr etwas Erstaunliches zu schaffen, auf das ich sehr stolz bin", wurde Conte zitiert. Gleichzeitig betonte der 47- Jährige, dass nun die nächste besondere Herausforderung auf ihn und seine Spieler warte: "Jetzt müssen wir noch härter arbeiten, um weiterhin an der Spitze zu stehen." Bezüglich Vertragsdauer ändert sich für Conte nichts, da er im Sommer des Vorjahres nach seinem Abgang als italienischer Teamchef für insgesamt drei Jahre bei den Londonern unterschrieben hatte.

07:35 Uhr: +SCHWIMMEN+

Alexandri- Schwestern erreichen Kür- Finale

Die Österreicherinnen Anna- Maria und Eirini Alexandri haben am Dienstagabend im Duett als Neunte den Einzug ins Kür- Finale der Synchronschwimmerinnen bei den Schwimm- Weltmeisterschaften in Budapest geschafft. Die Achten des vorangegangenen Technik- Bewerbs erhielten 86,6333 Punkte. Das Finale geht am kommenden Donnerstag in Szene.