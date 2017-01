Leipzigs Hasenhüttl: "Können noch besser spielen!"

Leipzigs geniale Ausbeute: 36 Punkte aus 16 Spielen, drei Punkte hinter Tabellenführer Bayern München! "Ich glaube, dass nicht wenige darauf warten, dass wir einbrechen und das Niveau nicht halten können. Aber wir wollen zeigen, dass wir vielleicht noch besser spielen können als in der Hinrunde", spuckt Hasenhüttl nach der Winterpause große Töne.

Foto: GEPA

Das kann er mit diesem starken Kader auch, obwohl er meint: "Der ein oder andere neue Spieler würde uns gut zu Gesicht stehen." Zuletzt war der Name Dayot Upamecano von Österreichs Meister Salzburg in diesem Zusammenhang oft genannt worden. RB- Sportchef Ralf Rangnick soll an dem jungen Innenverteidiger aus Frankreich, der in Salzburg noch bis Juni 2018 Vertrag hat, Gefallen gefunden haben.

Mögliche Abgänge stehen auch im Raum: "Wenn man mich fragt, dann sollen alle bleiben", so Hasenhüttl, der mit seinem Team am Mittwoch nach Portugal ins Trainingslager reist. In Lagos wird das Team bis zum 12. Jänner bleiben, zwei Testspiele sind in dieser Zeit angesetzt. Am 21. Jänner startet Leipzig zuhause gegen Eintracht Frankfurt in die zweite Saisonhälfte.

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 16 12 3 1 29 39 2. Leipzig 16 11 3 2 16 36 3. Hertha BSC 16 9 3 4 8 30 4. E. Frankfurt 16 8 5 3 10 29 5. Hoffenheim 16 6 10 0 11 28 6. Dortmund 16 7 6 3 16 27 7. Köln 16 6 7 3 6 25 8. Freiburg 16 7 2 7 -6 23 9. Leverkusen 16 6 3 7 -1 21 10. Mainz 16 6 2 8 -4 20 11. Schalke 04 16 5 3 8 1 18 12. Augsburg 16 4 6 6 -4 18 13. Wolfsburg 16 4 4 8 -9 16 14. Gladbach 16 4 4 8 -10 16 15. Bremen 16 4 4 8 -14 16 16. Hamburg 16 3 4 9 -17 13 17. Ingolstadt 16 3 3 10 -13 12 18. Darmstadt 16 2 2 12 -19 8