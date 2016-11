Leipziger Meistershirt! "Feiern besser als Bayern"

Achtung, hier handelt es sich nur um einen Scherz! Im Jahrbuch der Leipziger wird mit einem Augenzwinkern ein T- Shirt beworben, das die Aufschrift "Deutscher Meister 2016/17" trägt. Überheblich oder humorvoll? Eines ist sicher: Mit ihrem berauschenden Spielstil beleben Marcel Sabitzer, Stefan Ilsanker & Co. die deutsche Bundesliga.

Zum Kauf wurde das Meistertrikot nie freigegeben. "Platz 1. Eher unwahrscheinlich, aber im Fußball ist doch bekanntlich alles möglich", steht darunter. Ein kleiner Seitenhieb gegen Bayern München konnten sich die Leipziger nicht verkneifen: "Sollte es wirklich passieren, ist eines sicher: Wir beweisen, dass wir besser feiern können als die vom FC Bayern."

Hasenhüttl: "Wäre ein Wunder"

An eine Sensation wie sie Leicester City in der vergangenen Saison in England schaffte und völlig überraschend Meister wurde, verschwendet Coach Ralph Hasenhüttl mit Blick auf seine Leipziger Mannschaft keine Gedanken. Im Fußball sei nichts unmöglich, meinte er zwar. Aber wenn so etwas wie mit Leicester in Deutschland geschehen würde, "wäre es trotzdem ein Wunder".

Erfolgscoach Ralph Hasenhüttl (rechts) Foto: GEPA

Kleines Detail am Rande: Neben dem Meistershirt wurden sogar Trikots für einen Einzug ins europäische Geschäft ("Europa, wir kommen") und für einen möglichen Abstieg ("Wieder zu 2t") entworfen. In Leipzig ist man eben auf alles vorbereitet.

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 10 7 3 0 18 24 2. Leipzig 10 7 3 0 13 24 3. Hoffenheim 10 5 5 0 7 20 4. Hertha BSC 10 6 2 2 7 20 5. Dortmund 10 5 3 2 13 18 6. Köln 10 5 3 2 9 18 7. E. Frankfurt 10 5 3 2 6 18 8. Leverkusen 10 5 1 4 1 16 9. Freiburg 10 5 0 5 -3 15 10. Mainz 10 4 2 4 -1 14 11. Gladbach 10 3 3 4 -5 12 12. Schalke 04 10 3 2 5 1 11 13. Augsburg 10 3 2 5 -4 11 14. Wolfsburg 10 2 3 5 -4 9 15. Darmstadt 10 2 2 6 -10 8 16. Bremen 10 2 1 7 -15 7 17. Ingolstadt 10 0 2 8 -14 2 18. Hamburg 10 0 2 8 -19 2