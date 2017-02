Leipzig rückt mit Sieg in Gladbach Bayern näher

Mit dem ersten Auswärtssieg des Jahres hat RB Leipzig seine kleine Misserfolgsserie in der deutschen Bundesliga gestoppt. Der Tabellenzweite gewann mit den ÖFB- Teamkickern Marcel Sabitzer und Stefan Ilsanker nach zuvor zwei Niederlagen in Serie am Sonntag 2:1 (1:0) bei Borussia Mönchengladbach und rückte auf fünf Punkte an Bayern heran. Der Leader hatte am Samstag 1:1 bei Hertha gespielt.