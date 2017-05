Leipzig- "Ösis" feiern CL- Einzug auf Mallorca

Kurz nach der rauschenden Champions- League- Einzugsparty nach dem Samstagsspiel fiebert RB Leipzig bereits den Duellen mit den ganz Großen Europas entgegen. Der Sprung als erster deutscher Bundesliga- Aufsteiger in die Königsklasse 2.909 Tage nach Vereinsgründung soll nur die vorläufige Krönung sein. Sportdirektor Ralf Rangnick schwärmte: "Das ist unglaublich, diese Saison ist schwer in Worte zu fassen."

Foto: GEPA

Wie die deutsche "Bild" berichtet, flogen Sabitzer, Ilsanker und Marcel Halstenberg zusammen auf Mallorca, um den Mega- Erfolg auch auf der spanischen Insel gebührend zu feiern. Spätestens am Mittwoch sollte das Trio wieder mit voller Kraft am Leipziger Trainigsgelände erscheinen.

"Schaulaufen" gegen Bayern

Denn am kommenden Wochenende kommt es zum "Schaulaufen auf hohem Niveau". Auch wenn die "Bullen" ihr großes Ziel Champions League bereits erreicht haben, möchte man am Samstag den großen FC Bayern München daheim ein Bein stellen. Mit dem Sieg bei der Berliner Hertha holte man den 20. Saisonsieg - öfters gewann nie ein Aufsteiger in einer Saison, die Sachsen stellten den Uralt- Rekord der Bayern (1965/66) ein. Und können ihn Samstag überbieten ...

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 32 23 7 2 63 76 2. Leipzig 32 20 6 6 28 66 3. Dortmund 32 17 9 6 30 60 4. Hoffenheim 32 15 13 4 25 58 5. Freiburg 32 14 5 13 -15 47 6. Hertha BSC 32 14 4 14 -2 46 7. Köln 32 11 12 9 7 45 8. Bremen 32 13 6 13 0 45 9. Gladbach 32 12 7 13 -4 43 10. Schalke 04 32 11 8 13 5 41 11. E. Frankfurt 32 11 8 13 -5 41 12. Leverkusen 32 10 7 15 -6 37 13. Augsburg 32 9 9 14 -16 36 14. Wolfsburg 32 10 6 16 -17 36 15. Mainz 32 9 7 16 -11 34 16. Hamburg 32 9 7 16 -28 34 17. Ingolstadt 32 8 6 18 -21 30 18. Darmstadt 32 7 3 22 -33 24