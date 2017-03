Leipzig- Fan bricht vor Stadion zusammen - tot!

"Das rückt den Fußball gänzlich in den Hintergrund. Wir sprechen den Angehörigen des Verstorbenen unser Beileid & tiefes Mitgefühl aus", teilte RB, Klub des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl und der ÖFB- Teamspieler Stefan Ilsanker und Marcel Sabitzer, am Samstag nach der Partie via Twitter mit.

Die Leipziger hatten die Partie gegen Wolfsburg mit 0:1 verloren.

Zudem gab es noch Aufregung um Mittelfeldspieler Naby Keita. Der Ex-Salzburger erlitt rund eine Stunde nach dem Spiel im Stadion einen Kreislaufkollaps und musste ins Spital gebracht werden. Mittlerweile erklärte der Verein, Keita sei bei Bewusstsein und sein Kreislauf sei stabilisiert worden.